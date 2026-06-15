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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Rohstoff Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 15.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Deutsche Rohstoff Aktie bisher Verluste von -10,94 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Rohstoff Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Rohstoff Aktie mit deutlichem Kursrutsch - wie es jetzt weitergeht - 15.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Deutsche Rohstoff AG investiert in Exploration und Förderung von Öl, Gas und Metallen, Schwerpunkt US-Onshore-Öl (u.a. Colorado, North Dakota). Hauptgeschäft: Entwicklung und Verkauf von Förderprojekten, Beteiligungen, Royalty-Strukturen. Konkurrenz: u.a. Ring Energy, Ovintiv, kleinere US-E&Ps. USP: fokussierter deutscher Investor mit Explorations-Know-how, opportunistische Portfolio-Steuerung.

    Deutsche Rohstoff Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.06.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -10,94 % verliert die Deutsche Rohstoff Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,73 %, geht es heute bei der Deutsche Rohstoff Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Obwohl die Deutsche Rohstoff Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +15,73 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Rohstoff Aktie damit um -11,33 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,40 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Deutsche Rohstoff einen Anstieg von +110,85 %.

    Deutsche Rohstoff Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -11,33 %
    1 Monat +10,40 %
    3 Monate +15,73 %
    1 Jahr +160,76 %
    Stand: 15.06.2026, 10:47 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Deutsche Rohstoff Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die DRAG-Kursentwicklung im Zuge potenzieller DEALs und die Bewertung. Diskutiert wird eine mögliche Konsolidierung um ca. 90 EUR bis zur Einigung, die anschließende Reaktion und fundamentale Treiber wie Ölpreis-Dynamik, Hedging in Almonty sowie die Wolfram-Position als Stütze.

    Zur Deutsche Rohstoff Diskussion

    Informationen zur Deutsche Rohstoff Aktie

    Es gibt 5 Mio. Deutsche Rohstoff Aktien. Damit ist das Unternehmen 479,52 Mio. € wert.

    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Rohstoff

    BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,36 %. Equinor notiert im Minus, mit -4,55 %. ENI notiert im Minus, mit -3,29 %. Shell verliert -3,33 % TotalEnergies notiert im Minus, mit -4,35 %.

    Deutsche Rohstoff Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Deutsche Rohstoff Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Rohstoff Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Rohstoff

    -10,66 %
    -14,08 %
    +10,40 %
    +15,73 %
    +160,76 %
    +255,17 %
    +529,97 %
    +542,52 %
    +1.026,98 %
    ISIN:DE000A0XYG76WKN:A0XYG7
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