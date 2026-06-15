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SanDisk Corporation Aktie bestätigt den positiven Trend - +5,23 % - 15.06.2026
Am heutigen Handelstag konnte die SanDisk Corporation Aktie bisher um +5,23 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SanDisk Corporation Aktie.
SanDisk Corporation aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 15.06.2026
Mit einer Performance von +5,23 % konnte die SanDisk Corporation Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,52 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SanDisk Corporation Aktie. Nach einem Plus von +5,52 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.810,00€, mit einem Plus von +5,23 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei SanDisk Corporation einen Gewinn von +24,14 % verbuchen.
Allein seit letzter Woche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um +34,33 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,14 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von SanDisk Corporation +24,14 % gewonnen.
SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+34,33 %
|1 Monat
|+24,14 %
|3 Monate
|+24,14 %
|1 Jahr
|+24,14 %
Informationen zur SanDisk Corporation Aktie
Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 268,04 Mrd. € wert.
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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.