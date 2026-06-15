Prismo Metals meldet spektakuläre Bohrergebnisse von Silver King in Arizona

Prismo Metals (CSE: PRIZ, FRA: 7KU, WKN: A2QEGD) gab zu Beginn der Woche die Ergebnisse des ersten eigenen Bohrprogramms auf dem Silver King-Projekt im US-Bundesstaat Arizona bekannt. Die Resultate sind bemerkenswert, denn in einem der Bohrlöcher wurden Silbergehalte von bis zu 4.811 Gramm pro Tonne nachgewiesen, was einen außergewöhnlich hohen Wert darstellt, der in der Bergbaubranche als sogenannte Bonanza-Vererzung gilt. Doch damit nicht genug: Die Daten deuten zusätzlich auf ein bisher unentdecktes Kupfervorkommen in der Tiefe hin.

Auf dem Silver-King-Projekt ist Prismo Metals erst relativ kurz tätig. Die Silver-King-Mine selbst hat jedoch eine lange Geschichte. Sie wurde bereits 1875 entdeckt und war einst Arizonas bedeutendster Silberproduzent. Historischen Aufzeichnungen zufolge wurden dort nahezu sechs Millionen Unzen Silber gefördert und dies zu Gehalten von bis zu 61 Unzen pro Tonne.

Heute wird nicht mehr gefördert. Aber das immer noch aussichtsreiche Projekt liegt lediglich 3,4 Kilometer vom Resolution-Copper-Projekt entfernt. Dieses wird von den Bergbaugiganten Rio Tinto und BHP in einem Gemeinschaftsunternehmen betrieben und gilt als eines der größten unerschlossenen Kupfervorkommen der Welt.

Auf dem Silver-King-Projekt hat Prismo Metals inzwischen die erste Phase seines Bohrprogramms abgeschlossen. Sie umfasste acht Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von 1.272 Metern. Sieben dieser Bohrlöcher erkundeten den oberen Teil des pfeilerförmigen Erzkörpers, eine weitere, tiefere Bohrung testete die Fortsetzung des Silbererzkörpers in der Tiefe sowie eine mögliche Kupfermineralisierung in noch größerer Tiefe.

Das Ergebnis des flacheren Programms war ebenso eindeutig wie positiv: Der obere Teil des Erzkörpers ist größtenteils noch nicht abgebaut und enthält weiterhin ein erhebliches Erkundungspotential. Dies bestätigt Vermutungen, die bereits in den Jahren 1999 und 2000 geäußert wurden, als die Mine kurzzeitig wiedereröffnet worden war.

Prismos Metals meldet spektakuläre Silbergehalte

Die Analyseergebnisse aus dem Labor sprechen für sich: Bohrloch SK-26-08 lieferte ein Intervall von 2,3 Meter mit durchschnittlich 1.452 Gramm Silber pro Tonne. Darin eingeschlossen ist ein 40 Zentimeter langer Teilabschnitt mit sagenhaften 4.811 Gramm pro Tonne Silber sowie 4,6 Gramm Gold und fünf Prozent Kupfer. Weitere hochgradige Silberabschnitte wurden in mehreren Bohrlöchern durchschnitten, darunter 557 Gramm pro Tonne über 2,7 Meter in SK-26-06 sowie 517 Gramm pro Tonne über 1,2 Meter in SK-26-01.

Der spannende Fund der Bohrreihe fand sich jedoch in der Tiefe, denn hier stieß Prismo auf ein bislang vermutetes, aber noch nicht mit Bohrungen bestätigtes Kupfer-Porphyr-Potenzial. Den Schlüssel zu dieser Erkenntnis stellt das tiefe Bohrloch SK-26-07 dar, das bis auf eine Tiefe von rund 488 Metern niedergebracht wurde. Ab etwa 366 Meter Tiefe stieß das Bohrteam auf eine deutlich veränderte Gesteinszone mit sogenannter potassischer Alteration, reichlich Pyrit sowie örtlich vorhandenem Chalcopyrit - alles typische Merkmale eines Kupfer-Porphyr-Systems.

Besonders aufschlussreich bei diesem Bohrloch war, dass die Kupfergehalte im untersten Abschnitt des Bohrlochs dramatisch anstiegen. Sie erhöhten sich im Vergleich zum höher liegenden Erz um den Faktor 70. Gleichzeitig sanken die Gehalte an Blei, Zink, Antimon und Quecksilber, während die Strontium- und Natriumgehalte anstiegen. Dieser geochemische Fingerabdruck deutet klassisch auf eine Kupfer-Porphyr-Quelle in der Tiefe hin.

Fachleute sprechen an dieser Stelle von einem sogenannten teleskopischen System. Damit gemeint ist ein hydrothermaler geologischer Prozess, bei dem eine hochtemperierte Porphyr-Mineralisierung in der Tiefe von einer jüngeren, flacheren Silber-Epithermal-Vererzung überlagert wurde. Bestätigt die weitere Exploration dieses Szenario, so wäre dies für das Silver-King-Projekt und Prismo Metals von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung, denn Kupfer-Porphyr-Lagerstätten gehören zu den größten und wertvollsten Erzlagerstätten der Welt.

Linus Keating, der Sonderberater des Unternehmens, zeigte sich davon beeindruckt, dass das Potential von Silver King mit jedem neuen Datenelement zu wachsen scheint. Es beginnt mit einem oberflächennahen Bonanza-Venenziel für Silber und ist in der Tiefe möglicherweise in einem verborgenen Porphyr verwurzelt.

Prismo Metals bereitet bereits die nächsten Schritte vor

Diese extrem aussichtsreiche Vermutung zu bestätigen, ist nun das vorrangige Ziel des geologischen Teams. Prismo plant aktuell eine Reihe von Folgemaßnahmen, um die vielversprechenden Ergebnisse weiter zu vertiefen. Dazu gehören geologische Kartierungsarbeiten im gesamten Konzessionsgebiet, die Auswertung von 23 Gesteinsproben aus dem Mai-Erkundungsprogramm sowie die Implementierung eines mineralchemischen Programms zur präzisen Lokalisierung der Kupfer-Porphyr-Quelle.

Das übergeordnete Ziel all dieser Bemühungen ist, auf Basis aller gewonnenen Daten konkrete Ziele für ein weiteres Diamantbohrprogramm zu definieren. Es wird die zweite Phase des laufenden Bohrprogramms darstellen und soll die Tiefenstruktur unter der historischen Silbermine direkt erkunden.

Ein spannender Ausblick und eine interessante Zukunft

Die investierten Anleger haben deshalb allen Grund, der weiteren Entwicklung des Projekts gespannt entgegenzusehen. Festhalten lässt sich jedoch schon jetzt, dass die erste Phase des Bohrprogramms Prismo Metals genau das lieferte, was erhofft wurde: eine Bestätigung der hochgradigen Silbervererzung im noch nicht abgebauten oberen Bereich der historischen Mine.

Hinzu kommen erste, vielversprechende Hinweise auf ein mögliches Kupfer-Porphyr-System in der Tiefe. Sollte sich diese hochinteressante Beobachtung bei den zukünftigen Arbeiten bestätigen, könnte das Silver-King-Projekt, das einst berühmt für sein Silber war, durch die unmittelbare Nachbarschaft zu einem der weltweit größten Kupfervorkommen schon bald eine völlig neue Dimension gewinnen.



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