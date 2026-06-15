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    Von der Leyen fordert freie Schifffahrt nach Iran-Einigung

    Für Sie zusammengefasst
    • Sofortige Wiederöffnung der Straße von Hormus
    • Freiheit der Schifffahrt ohne Durchfahrtsgebühren
    • Ende iranischer Nuklear- und Raketenprogramme
    Von der Leyen fordert freie Schifffahrt nach Iran-Einigung
    Foto: Emphyrio - pixabay

    BERLIN (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Einigung zwischen den USA und dem Iran begrüßt und eine sofortige Wiederöffnung der Straße von Hormus gefordert. "Die Freiheit der Schifffahrt muss ohne Durchfahrtsgebühren wiederhergestellt werden", schrieb die deutsche Politikerin in den sozialen Netzwerken.

    Das sei für die regionale Stabilität und die Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung und öffne die Tür für umfassendere Verhandlungen über Frieden und Sicherheit im Nahen Osten. Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran müsse rasch und vollständig durch alle Parteien umgesetzt werden. Von der Leyen forderte zudem erneut ein Ende des iranischen Nuklear- und Raketenprogramms sowie der destabilisierenden Aktivitäten in der Region.

    "Libanon in Flammen"

    Außerdem schrieb von der Leyen: "Natürlich kann es keinen Frieden im Nahen Osten geben, solange der Libanon in Flammen steht." Europa fordere erneut alle Parteien auf, die Souveränität und territoriale Integrität des Libanon zu achten und einen echten Waffenstillstand umzusetzen./tre/DP/jha






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