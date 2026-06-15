Von der Leyen fordert freie Schifffahrt nach Iran-Einigung
- Sofortige Wiederöffnung der Straße von Hormus
- Freiheit der Schifffahrt ohne Durchfahrtsgebühren
- Ende iranischer Nuklear- und Raketenprogramme
BERLIN (dpa-AFX) - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Einigung zwischen den USA und dem Iran begrüßt und eine sofortige Wiederöffnung der Straße von Hormus gefordert. "Die Freiheit der Schifffahrt muss ohne Durchfahrtsgebühren wiederhergestellt werden", schrieb die deutsche Politikerin in den sozialen Netzwerken.
Das sei für die regionale Stabilität und die Weltwirtschaft von entscheidender Bedeutung und öffne die Tür für umfassendere Verhandlungen über Frieden und Sicherheit im Nahen Osten. Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran müsse rasch und vollständig durch alle Parteien umgesetzt werden. Von der Leyen forderte zudem erneut ein Ende des iranischen Nuklear- und Raketenprogramms sowie der destabilisierenden Aktivitäten in der Region.
"Libanon in Flammen"
Außerdem schrieb von der Leyen: "Natürlich kann es keinen Frieden im Nahen Osten geben, solange der Libanon in Flammen steht." Europa fordere erneut alle Parteien auf, die Souveränität und territoriale Integrität des Libanon zu achten und einen echten Waffenstillstand umzusetzen./tre/DP/jha
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Sofortige und dauerhafte Einstellung des Krieges an allen Fronten, einschließlich des Libanon
Die USA verpflichten sich, sich nicht in innere Angelegenheiten des Irans einzumischen und die Souveränität des Iran zu achten
Vollständige Aufhebung der Seeblockade innerhalb von 30 Tagen
Die USA ziehen ihre Truppen aus Gebieten um den Iran ab
Wiedereröffnung der Straße von Hormus innerhalb von 30 Tagen mit iranischen Vereinbarungen
Aussetzung der Sanktionen gegen den Verkauf von Öl, petrochemischen Produkten und Derivaten sowie uneingeschränkter Zugang Irans zu seinen Finanzmitteln
Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten müssen Wiederaufbaupläne für den Iran im Wert von mindestens 300 Milliarden Dollar vorlegen
60-tägige Verhandlungen zur Erzielung einer endgültigen Einigung auf der Grundlage von Nuklearfragen und der vollständigen Aufhebung der primären und sekundären US-Sanktionen sowie der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisation
Irans Verpflichtung keine Atomwaffen herzustellen, wird bekräftigt.
Während der Verhandlungen haben sich die Vereinigten Staaten verpflichtet, ihre Streitkräfte in der Region nicht zu verstärken und keine neuen Sanktionen zu verhängen
Freigabe von 24 Milliarden US-Dollar an blockierten iranischen Geldern während der 60-tägigen Phase der finalen Verhandlungen. Die Hälfte dieses Betrags muss Iran vor Beginn der Verhandlungen zur Verfügung gestellt werden
Einrichtung eines Überwachungsmechanismus zur Umsetzung des Abkommens
Das endgültige Abkommen wird durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates genehmigt
Die abschließenden Verhandlungen werden erst nach Freigabe der Hälfte der eingefrorenen iranischen Gelder, Aussetzung der Ölsanktionen und Aufhebung der Seeblockade beginnen. Die endgültige Vereinbarung wird sich ausschließlich auf das Schicksal angereicherter Materialien und der Urananreicherung, die Aufhebung der Sanktionen und das iranische Wirtschaftswiederaufbauprogramm beziehen. Diskussionen über das iranische Raketenprogramm und die Unterstützung von Widerstandsgruppen wurden endgültig von der Tagesordnung gestrichen
Da bin ich mal auf die Reaktionen in den USA gespannt! Ob Benji auch schon sein Scheckbuch gezückt hat?
Primär ist es wichtig das die Nachfrag noch da ist und nicht weltweit zu Zwangsrationierungen und Nachfragezurückhaltung aufgrund hoher
Dieser WO Artikel prognostiziert eine epische Ölschwemme, damit verbunden ein Ölpreisabsturz: