🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFraport AktievorwärtsNachrichten zu Fraport
    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Skyline-Bahn am Flughafen Frankfurt fährt wieder

    Für Sie zusammengefasst
    • Skyline-Bahn am Flughafen Frankfurt fährt wieder
    • Betrieb zuerst mit bis zu 50 Kilometern pro Stunde
    • Bahn zwischen 23 und 4 Uhr stillgelegt Bus-Shuttle
    Skyline-Bahn am Flughafen Frankfurt fährt wieder
    Foto: Silas Stein - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neue Skyline-Bahn am Frankfurter Flughafen fährt wieder. Rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien Ende Juni konnte der fahrerlose Zug, der das neue Terminal 3 mit den übrigen Bereichen des Flughafens verbindet, am Montag wieder in Betrieb genommen werden.

    "Nach technischen Anpassungen an der Trasse, einer umfassenden Prüfung aller Fahrzeuge sowie mehreren Softwareupdates wurden die Ursachen der bisherigen Störungen behoben", teilte der Flughafenbetreibers Fraport mit.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Fraport AG!
    Short
    78,92€
    Basispreis
    0,68
    Ask
    × 10,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    63,68€
    Basispreis
    0,95
    Ask
    × 9,12
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die 5,6 Kilometer lange Skyline-Bahn hatte erst vor einigen Wochen ihren Betrieb aufgenommen. Fraport setzte das Verkehrsmittel dann Ende Mai außer Betrieb, und als Ersatz wurde ein Bus-Shuttle eingesetzt. "Grund dafür waren wiederkehrende technische Störungen, deren Ursachen im Vorfeld nicht erkennbar waren und sich erst im laufenden Betrieb unter zunehmender Auslastung gezeigt haben", hieß es.

    Bahn fährt zunächst etwas langsamer - mit 50 Kilometern pro Stunde

    Der Betrieb wurde nun mit bis zu acht Fahrzeugen und einer Geschwindigkeit von 50 Kilometern pro Stunde wiederaufgenommen. "Zuvor war die Bahn mit bis zu 70 Stundenkilometern unterwegs, diese Geschwindigkeit wollen wir auch perspektivisch wieder erreichen", sagte ein Fraport-Sprecher. Normalerweise sollen die vollautomatischen Züge stündlich bis zu 4.000 Menschen in jeweils rund acht Minuten über die Strecke bringen.

    Vereinzelte technischen Störungen ließen sich auch jetzt nicht ausschließen, hieß es. Aufgrund notwendiger Streckenkontrollen und weiterer Optimierungen würden zunächst weiter nächtliche Inspektionen durchgeführt. "Um die Einschränkungen für die Passagiere und die Beschäftigten möglichst gering zu halten, stellt Fraport den Betrieb der Bahn bis auf weiteres täglich zwischen 23 und 4 Uhr ein." In dieser Zeit verkehre dann erneut der Bus-Shuttle zwischen den Terminals./jto/DP/jha

    Fraport

    +1,97 %
    +10,17 %
    +9,52 %
    +2,76 %
    +21,40 %
    +51,88 %
    +13,47 %
    +55,05 %
    +223,88 %
    ISIN:DE0005773303WKN:577330
    Fraport direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,39 % und einem Kurs von 72,85 auf Tradegate (15. Juni 2026, 10:58 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +10,17 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,73 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 88,50EUR. Von den letzten 6 Analysten der Fraport Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 96,00EUR was eine Bandbreite von -10,41 %/+32,32 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Fraport - 577330 - DE0005773303

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Fraport. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Skyline-Bahn am Flughafen Frankfurt fährt wieder Die neue Skyline-Bahn am Frankfurter Flughafen fährt wieder. Rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien Ende Juni konnte der fahrerlose Zug, der das neue Terminal 3 mit den übrigen Bereichen des Flughafens verbindet, am Montag wieder in Betrieb …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     