AKTIEN IM FOKUS
Rüstungswerte schwächeln - auch Rheinmetall nach Pressebericht
- Rahmenabkommen Iran dämpft Interesse an Rüstungsaktien
- Rheinmetall Renk Hensoldt bis 2,4 Prozent im Minus
- Rheinmetall befürchtet Kürzung des MGCS aus Frankreich
FRANKFURT(dpa-AFX) - Das Interesse der Anleger an Rüstungswerten wird am Montag vom Rahmenabkommen im Iran-Krieg gebremst. Rheinmetall , Renk und Hensoldt bewegten sich am späten Vormittag mit bis zu 2,4 Prozent im Minus und waren damit unter den wenigen Verlierern am deutschen Aktienmarkt. Das Abkommen zwischen den USA und dem Iran reduzierte geopolitische Sorgen und trieb die Anleger beispielsweise in Tourismus- und Luftfahrtaktien.
Mit am stärksten standen zuletzt die Titel von Rheinmetall nach einem wackeligen Kursverlauf im Minus. Der Kurs des Dax-Mitglieds knüpfte damit an den schwachen Trend des bisherigen Jahres an. In diesem Jahr haben sie jetzt fast ein Viertel an Wert verloren. Renk kommen 2026 auf ein Minus von knapp 16 Prozent, während sich Hensoldt in der Jahresbilanz noch knapp im Plus bewegen.
Rheinmetall standen am Montag auch mit einem Bericht der "Welt am Sonntag" im Fokus. Aus diesem geht hervor, dass der Konzern nach dem Aus für ein deutsch-französisches Kampfflugzeug nun auch befürchtet, dass das gemeinsame Panzerprojekt "Main Ground Combat System" (MGCS) auf der Kippe steht. Nach Informationen des Rheinmetall-Chefs Armin Papperger plane Frankreich, das Budget dafür drastisch zu kürzen, schreibt die Zeitung./tih/gl/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 1.179 auf Tradegate (15. Juni 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,40 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 54,03 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.926,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +35,89 %/+78,36 % bedeutet.
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Was ich persönlich nie verstehen werde: Warum verbringt jemand täglich Zeit damit, über ein Unternehmen zu schreiben, an das er angeblich überhaupt nicht glaubt und bei dem er keinerlei Absicht hat zu investieren? Wer von einer Aktie nichts hält, hat doch Tausende andere Anlagemöglichkeiten.
Gerade deshalb sollte jeder Anleger seine Entscheidungen auf Basis von Geschäftsberichten, Unternehmensmeldungen, Marktumfeld und eigenen Analysen treffen – und nicht aufgrund besonders lauter Stimmen in einem Forum. Denn am Ende entscheiden nicht die Beiträge, sondern die Geschäftsentwicklung und die Zahlen eines Unternehmens über den langfristigen Kursverlauf.