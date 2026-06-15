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    WDH/Mobilfunk

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    Streit um Heavy User wandert zum EuGH

    Für Sie zusammengefasst
    • OVG stoppt vorläufig Anordnung der Bundesnetzagentur
    • OVG lässt EuGH über Depriorisierung im Netz entscheiden
    • Frage nach Rechtmäßigkeit der Depriorisierung
    WDH/Mobilfunk - Streit um Heavy User wandert zum EuGH
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Zeitpunkt Anfrage an den EuGH richtiggestellt.)

    MÜNSTER (dpa-AFX) - Im Streit um sogenannte Heavy User mit Mobilfunkdaten hat das nordrhein-westfälische Oberverwaltungsgericht die Bundesnetzagentur vorläufig gestoppt. Die Aufsichtsbehörde hatte es einem bundesweit tätigen Anbieter untersagt, bei überlasteten Funkzellen Kunden mit unbegrenztem oder sehr großem Datenvolumen nachrangig mit geringerer Priorität zu behandeln. Laut Mitteilung des OVG ist derzeit offen, ob diese Vertragsklausel mit der sogenannten Depriorisierung mit europäischem Recht vereinbar ist. Der Eilbeschluss ist nicht anfechtbar.

    Ob es sich um eine nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung von Kunden handelt, müsse noch geklärt werden, so die Einschätzung des 13. Senat. Im Hauptsacheverfahren werde das OVG in Münster voraussichtlich den Europäischen Gerichtshof (EuGH) um eine Vorabentscheidung bitten.

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    Bei dem Streit geht es um die Frage, ob der Datentransport von zum Beispiel hochauflösendem Videostreaming für die Dauer einer Netzüberlastung eingeschränkt oder verlangsamt werden darf, wie es der Mobilfunkanbieter in seiner Vertragsklausel vorsieht. Die Bundesnetzagentur mit Sitz in Bonn hatte angeordnet, dass diese Klausel nicht vollzogen werden darf.

    In der Vorinstanz hatte sich die Bundesnetzagentur noch durchgesetzt. Das OVG hat die Entscheidung des Verwaltungsgerichts Köln geändert./lic/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Telekom Aktie

    Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,27 % und einem Kurs von 28,04 auf Tradegate (15. Juni 2026, 11:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Telekom Aktie um +3,74 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,21 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Telekom bezifferte sich zuletzt auf 136,85 Mrd..

    Deutsche Telekom zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 39,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von +29,40 %/+50,97 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Deutsche Telekom-Aktie. Die Debatte reicht von charttechnischen Signalen (200-Tage-Linie, Erholungen) über fundamentale Bewertung (Dividende, P/E-Vergleiche) bis zur langfristigen Investitionsaussicht. Einige sehen die Aktie als solides Dividenden-Investment, andere warnen vor Großen und charttechnischen Fallen; aktuelles Spannungsfeld um 28–29 € und potenzielle Bewegungen Richtung 30 €.

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