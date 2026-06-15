SpaceX-IPO & Fed-Schock: Kippt jetzt die Börsenrallye?

Aber nicht nur die Fed entscheidet über den Leitzins ihrer Währung. Auch die Bank of Japan (BoJ) steht vor dem nächsten Zinsschritt.

SpaceX elektrisiert die Börse, doch gleichzeitig steigt die Nervosität an den Märkten. Die US-Notenbank tagt am Mittwoch. Und auch, wenn die energiebedingte Inflation jetzt sinken könnte: An der Zinssprirale zu drehen dürfte Kevin Warsh und Co. nicht in den Sinn kommen.

Das wird keine leichte Entscheidung, denn der Yen steht in einer historischen Krise. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten hat die BoJ überhaupt die Zinsen angehoben und den Kreis der Nullzins-Politik verlassen. Der Krieg im Nahen Osten hat den Yen an den Rand eines Mehrjahrzehnttiefs gebracht und die Regierung veranlasst, ihn zu stützen.

Von der Sitzung der BoJ am Dienstag wird sogar eine Zinserhöhung erwartet.Versiegt damit einmählich eine Quelle des billigen Geldes für institutionelle Investoren, die damit auch die Tech-Rallye gestützt hatten?

Zeit für unseren Podcast Börse Baby!

In der neuen Folge geht es um den Mega-IPO von Elon Musks Raumfahrtkonzern, die große Frage nach dem richtigen Einstieg und die Gefahr, dass Anleger vor lauter FOMO zu viel Risiko eingehen.

Außerdem im Fokus: die Fed-Sitzung, neue Zinsängste, steigende Renditen, die Bank of Japan, US-Konsumdaten und der Hexensabbat. Wird das die Woche, in der die Tech-Rallye ins Wanken gerät?

"Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,34 % und einem Kurs von 146,8EUR auf Tradegate (15. Juni 2026, 12:12 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 153,68 $ , was einem Rückgang von -9,60% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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