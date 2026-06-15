Preis für Opec-Öl gesunken
Für Sie zusammengefasst
- Opec Rohölpreis fällt laut Sekretariat in Wien
- Korbpreis 91,68 US-Dollar je Barrel am Freitag
- Preis sank um 6,39 Dollar gegenüber dem Vortag
Foto: Barbara Gindl - dpa
WIEN (dpa-AFX) - Der Preis für Rohöl der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) ist gefallen. Wie das Opec-Sekretariat am Montag in Wien mitteilte, betrug der Korbpreis am Freitag 91,68 US-Dollar je Barrel (159 Liter). Das waren 6,39 Dollar weniger als am Vortag. Die Opec berechnet diesen Preis auf Basis der wichtigsten Sorten des Kartells./jkr/stk
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Anndreass0802 schrieb 12.06.26, 12:10
Hier der Superdeal von Donaldo. Eine eindeutige Kapitulation des Irans, würde ich sagen, oder?mitdiskutieren »
Sofortige und dauerhafte Einstellung des Krieges an allen Fronten, einschließlich des Libanon
Die USA verpflichten sich, sich nicht in innere Angelegenheiten des Irans einzumischen und die Souveränität des Iran zu achten
Vollständige Aufhebung der Seeblockade innerhalb von 30 Tagen
Die USA ziehen ihre Truppen aus Gebieten um den Iran ab
Wiedereröffnung der Straße von Hormus innerhalb von 30 Tagen mit iranischen Vereinbarungen
Aussetzung der Sanktionen gegen den Verkauf von Öl, petrochemischen Produkten und Derivaten sowie uneingeschränkter Zugang Irans zu seinen Finanzmitteln
Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten müssen Wiederaufbaupläne für den Iran im Wert von mindestens 300 Milliarden Dollar vorlegen
60-tägige Verhandlungen zur Erzielung einer endgültigen Einigung auf der Grundlage von Nuklearfragen und der vollständigen Aufhebung der primären und sekundären US-Sanktionen sowie der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisation
Irans Verpflichtung keine Atomwaffen herzustellen, wird bekräftigt.
Während der Verhandlungen haben sich die Vereinigten Staaten verpflichtet, ihre Streitkräfte in der Region nicht zu verstärken und keine neuen Sanktionen zu verhängen
Freigabe von 24 Milliarden US-Dollar an blockierten iranischen Geldern während der 60-tägigen Phase der finalen Verhandlungen. Die Hälfte dieses Betrags muss Iran vor Beginn der Verhandlungen zur Verfügung gestellt werden
Einrichtung eines Überwachungsmechanismus zur Umsetzung des Abkommens
Das endgültige Abkommen wird durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates genehmigt
Die abschließenden Verhandlungen werden erst nach Freigabe der Hälfte der eingefrorenen iranischen Gelder, Aussetzung der Ölsanktionen und Aufhebung der Seeblockade beginnen. Die endgültige Vereinbarung wird sich ausschließlich auf das Schicksal angereicherter Materialien und der Urananreicherung, die Aufhebung der Sanktionen und das iranische Wirtschaftswiederaufbauprogramm beziehen. Diskussionen über das iranische Raketenprogramm und die Unterstützung von Widerstandsgruppen wurden endgültig von der Tagesordnung gestrichen
Da bin ich mal auf die Reaktionen in den USA gespannt! Ob Benji auch schon sein Scheckbuch gezückt hat?
Sofortige und dauerhafte Einstellung des Krieges an allen Fronten, einschließlich des Libanon
Die USA verpflichten sich, sich nicht in innere Angelegenheiten des Irans einzumischen und die Souveränität des Iran zu achten
Vollständige Aufhebung der Seeblockade innerhalb von 30 Tagen
Die USA ziehen ihre Truppen aus Gebieten um den Iran ab
Wiedereröffnung der Straße von Hormus innerhalb von 30 Tagen mit iranischen Vereinbarungen
Aussetzung der Sanktionen gegen den Verkauf von Öl, petrochemischen Produkten und Derivaten sowie uneingeschränkter Zugang Irans zu seinen Finanzmitteln
Die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten müssen Wiederaufbaupläne für den Iran im Wert von mindestens 300 Milliarden Dollar vorlegen
60-tägige Verhandlungen zur Erzielung einer endgültigen Einigung auf der Grundlage von Nuklearfragen und der vollständigen Aufhebung der primären und sekundären US-Sanktionen sowie der Resolutionen des UN-Sicherheitsrats und des Gouverneursrats der Internationalen Atomenergie-Organisation
Irans Verpflichtung keine Atomwaffen herzustellen, wird bekräftigt.
Während der Verhandlungen haben sich die Vereinigten Staaten verpflichtet, ihre Streitkräfte in der Region nicht zu verstärken und keine neuen Sanktionen zu verhängen
Freigabe von 24 Milliarden US-Dollar an blockierten iranischen Geldern während der 60-tägigen Phase der finalen Verhandlungen. Die Hälfte dieses Betrags muss Iran vor Beginn der Verhandlungen zur Verfügung gestellt werden
Einrichtung eines Überwachungsmechanismus zur Umsetzung des Abkommens
Das endgültige Abkommen wird durch eine Resolution des UN-Sicherheitsrates genehmigt
Die abschließenden Verhandlungen werden erst nach Freigabe der Hälfte der eingefrorenen iranischen Gelder, Aussetzung der Ölsanktionen und Aufhebung der Seeblockade beginnen. Die endgültige Vereinbarung wird sich ausschließlich auf das Schicksal angereicherter Materialien und der Urananreicherung, die Aufhebung der Sanktionen und das iranische Wirtschaftswiederaufbauprogramm beziehen. Diskussionen über das iranische Raketenprogramm und die Unterstützung von Widerstandsgruppen wurden endgültig von der Tagesordnung gestrichen
Da bin ich mal auf die Reaktionen in den USA gespannt! Ob Benji auch schon sein Scheckbuch gezückt hat?
Richard_Wagner schrieb 10.06.26, 16:59
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Primär ist es wichtig das die Nachfrag noch da ist und nicht weltweit zu Zwangsrationierungen und Nachfragezurückhaltung aufgrund hoher
Preise kommt.
Dazu ist ein niedriger Ölpreis erstmal wichtig damit sich die Lager leeren können, erst dannach dürften wir steigende Ölpreise sehen.
Link zu den Rohöllagerständen bzw. Zugang ode Abgänge..
Link zu Trading Economics..
Mann sieht das nach der Sperrung von Hormus diese gestiegen sind da noch Tanker unterwegs waren.
Nach etwa 2 Monaten war die Nettoentnahme größer.
Aufgrund der erfolgreichen Angriffe der Ukrainer fällt Russland mehr und mehr als Energielieferant aus bzw es
wurden Exportvebote für Benzin und Diesel ausgesprochen.
Venezuela wird uns auch nicht weiterhelfen da die dortige Infrastruktur erst aufgebaut werden muss respektive
ist die Förderung einer der am zu aufwndigsten und die Qualität des Öl noch dazu die schlechteste ist .
walker333 schrieb 09.06.26, 20:28
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Dieser WO Artikel prognostiziert eine epische Ölschwemme, damit verbunden ein Ölpreisabsturz:
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20980577-preiseinbruch-voraus-groesste-oel-schwemme-geschichte
==> Drill Baby, drill! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/tongue.gif
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