UBS stuft GSK auf 'Neutral'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat GSK mit einem Kursziel von 1940 Pence auf "Neutral" belassen. Der angebotene Übernahmepreis von 9,4 Milliarden US-Dollar für das US-Biotech-Unternehmen Nuvalent erscheine ihm gerechtfertigt, schrieb Matthew Weston am Freitag./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 12:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 12:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,78 % und einem Kurs von 22,85EUR auf Tradegate (15. Juni 2026, 11:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19,4
Kursziel alt: 19,4
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Weston
Analysiertes Unternehmen: GSK
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19,4
Kursziel alt: 19,4
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