Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 15.06.26
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In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 15.06.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist EURO STOXX 50 Price Index (+1,16 %) genz vorne. Gefolgt von Silber (+3,98 %), Infineon Technologies AG (+1,02 %), Ferrari N.V. (+4,74 %), DAX Performance (+1,06 %).
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Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|EURO STOXX 50 Price Index
|
Sonstige
|A2U3XG
|152,50 Tsd.
|Silber
|
Classic
|CU0V6U
|116,08 Tsd.
|Infineon Technologies AG
|
Classic
|DK1H8M
|106,66 Tsd.
|Ferrari N.V.
|
Classic
|DQ5GQC
|104,09 Tsd.
|DAX Performance
|
Classic
|VK622E
|99,90 Tsd.
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