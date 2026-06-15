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    AKTIEN IM FOKUS

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    Luftfahrt- und Touristiksektor erhält Auftrieb von Iran-Deal

    Für Sie zusammengefasst
    • Luftfahrt- und Touristikwerte mit starkem Sprung
    • Ölpreise fallen deutlich, Energiesektor verliert stark
    • Abkommen ebnet Weg für Verhandlungen und Hormusöffnung
    AKTIEN IM FOKUS - Luftfahrt- und Touristiksektor erhält Auftrieb von Iran-Deal
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien aus der Luftfahrt- und Touristikbranche haben am Montag mit einem Kurssprung auf das verkündete Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges zwischen den USA und dem Iran reagiert. Damit knüpften sie an die Rally vom Freitag an, als sich bereits eine Einigung abgezeichnet hatte.

    So stiegen die Papiere des Reisekonzerns Tui um bis zu 9 Prozent und stoppten erst an ihrer einfachen 200-Tage-Linie. Die Aktien der Fluggesellschaft Lufthansa schlossen mit plus 6,5 Prozent die zu Kriegsbeginn Anfang März aufgerissene Kurslücke. Auch Fraport stiegen nochmals klar bis an ihre 200-Tage-Linie. Im Dax ging es für die Anteilsscheine des Triebwerkbauers MTU bis zu 7,5 Prozent aufwärts an ihre exponentielle 200-Tage-Linie. Auch Airbus gehörten zu den besten.

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    Die angekündigte Einigung soll den Grundstein für weitere Verhandlungen legen, die etwa Teherans Atomprogramm zum Thema haben. Pakistans Ministerpräsident Shehbaz Sharif erklärte als Vermittler, beide Seiten hätten die sofortige und endgültige Beendigung der Militäroperationen an allen Fronten vereinbart. Das gelte auch für den Konflikt zwischen Israel und der proiranischen Hisbollah-Miliz im Libanon. Die für den weltweiten Öl- und Gashandel wichtige Straße von Hormus soll nach der Unterzeichnung des Abkommens am Freitag wieder für den Schiffsverkehr geöffnet werden.

    Dies sorgte für weiter deutlich fallende Ölpreise und belastete den Energiesektor massiv. Auch defensive Branchen büßten an Wert ein. So gehörten Aktien aus den Bereichen Versorger, Telekommunikation und Gesundheit europaweit zu den schwächsten Werten./edh/ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,48 % und einem Kurs von 185,9 auf Tradegate (15. Juni 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +15,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,82 Mrd..

    TUI zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,1250EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +32,87 %/+19,59 % bedeutet.





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