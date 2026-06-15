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    Neue Erkenntnisse zur KI in der Pharmabranche zeigen das eigentliche Hindernis für die Skalierung auf

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    Die Umsetzung, nicht die Innovation

    GENF, SCHWEIZ und WARSCHAU, POLEN / ACCESS Newswire / 15. Juni 2026 / Pharmaunternehmen haben nicht mehr damit zu kämpfen, KI-Chancen zu identifizieren – sie haben vielmehr Schwierigkeiten, diese zu skalieren. Neue Erkenntnisse von Lingaro, die auf einer Umfrage unter 150 Führungskräften aus der Pharma- und Life-Sciences-Branche basieren, zeigen, dass KI in der gesamten Branche eine hohe strategische Sichtbarkeit genießt, den meisten Unternehmen jedoch die Grundlagen fehlen, um die anfängliche Dynamik in nachhaltige geschäftliche Erfolge umzusetzen.

     

    Fast 60 % der Befragten geben an, dass ihrer KI-Strategie eine klare Zuständigkeit fehlt. Dies verdeutlicht die Kluft zwischen den Ambitionen der Unternehmensführung und der operativen Verantwortlichkeit. Ohne definierte geschäftliche Zuständigkeiten und Erfolgskennzahlen bleiben viele Unternehmen zwischen Experimentieren und skalierter Umsetzung stecken.

     

    Daten stellen ein weiteres Hindernis dar. Der Studie zufolge berichten 67,3 % der Führungskräfte in der Pharmabranche von fragmentierten oder nur teilweise zuverlässigen Daten. In einer Branche, in der kommerzielle, medizinische, regulatorische und Patientendaten oft in voneinander getrennten Systemen gespeichert sind, kann schlechte Datenqualität Entscheidungen verzögern, das Vertrauen mindern und die KI-Leistung schwächen.

     

    Viele KI-Initiativen sind nach wie vor nicht auf die Bedürfnisse der Endnutzer abgestimmt. Mehr als die Hälfte der Befragten berichtet von einer uneinheitlichen Einbindung der Nutzer in die KI-Gestaltung, während 14,3 % angeben, dass nach wie vor ein technologieorientierter Ansatz vorherrscht. In der Pharmabranche hängt der Erfolg davon ab, ob KI reale Entscheidungen in den Bereichen Medizin, Vertrieb und Marktzugang unterstützt.

     

    „Die Pharmaindustrie hat den Punkt bereits überschritten, an dem KI lediglich eine Frage des Interesses oder ein Signal für Innovationskraft war“, sagte Wiktor Fido, General Manager EMEA bei Lingaro. „Die Unternehmen, die sich an die Spitze setzen werden, sind diejenigen, die KI als Herausforderung für das operative Modell und nicht nur als technologische Herausforderung betrachten. Das bedeutet klare Verantwortlichkeiten, Datendisziplin und die Einbindung von KI in die täglichen Entscheidungen vom ersten Tag an.“

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    Neue Erkenntnisse zur KI in der Pharmabranche zeigen das eigentliche Hindernis für die Skalierung auf Die Umsetzung, nicht die Innovation GENF, SCHWEIZ und WARSCHAU, POLEN / ACCESS Newswire / 15. Juni 2026 / Pharmaunternehmen haben nicht mehr damit zu kämpfen, KI-Chancen zu identifizieren – sie haben vielmehr Schwierigkeiten, diese zu skalieren. Neue Erkenntnisse von Lingaro, die auf …
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