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    High Tide übernimmt Northern Helm und fügt vier etablierte Cannabisläden in Ontario hinzu

    High Tide übernimmt Northern Helm und fügt vier etablierte Cannabisläden in Ontario hinzu
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    CALGARY, AB, 15. Juni 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das hochdynamische, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das in allen Bereichen der Cannabisbranche einen echten Mehrwert schafft, gab heute bekannt, dass es einen weiteren Schritt zur Expansion seiner stationären Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte setzt, indem es eine endgültige Vereinbarung (die „Übernahmevereinbarung“) unterzeichnet hat, der zufolge High Tide 100 % der Kapitalbeteiligung an J. Supply Holdings Inc., firmierend als Northern Helm („Northern Helm“), erwerben wird, was zur Übernahme von vier der sechs zurzeit von Northern Helm in Ontario betriebenen Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte (die „Läden“) durch High Tide für 7,74 Millionen Dollar (die „Transaktion“) führt. Die Läden befinden sich unter der Anschrift 2377 Highway 2 in Bowmanville, 225 Gore Road in Kingston, 1414 King St. E in Courtice und 199 Wentworth St W in Oshawa. Durch diese Übernahmen erhöht sich die Gesamtzahl der Standorte von High Tide auf 228 Canna Cabana-Läden in ganz Kanada und 103 in der Provinz Ontario.

     

    „Diese Übernahme verdeutlicht, wie wir weiterhin einen Wert für unsere Aktionäre schaffen wollen – durch den Erwerb von Assets mit starkem Cashflow zu angemessenen Multiplikatoren, deren Integration in unsere bewährte Betriebsstruktur und die nachhaltige Steigerung der Erträge/Gewinne über die Zeit. Das Überschreiten der Marke von 100 Läden in Ontario wird ein bedeutsamer Meilenstein sein, aber wir sehen darin lediglich einen weiteren Schritt auf dem Weg zu unserem langfristigen Ziel, ein Netzwerk von über 350 Läden aufzubauen, das in puncto Größe, Effizienz und Kundenbindung unerreicht bleibt“, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

     

    „Gleichzeitig zeigt der Erfolg unserer Sparte für medizinisches Cannabis, dass sich High Tide zu weit mehr als einem reinen Einzelhandelsunternehmen entwickelt. Während unser Einzelhandelsgeschäft weiterhin die Erwartungen übertrifft und Marktanteile gewinnt, entwickelt sich unsere Plattform für medizinisches Cannabis rasch zu einem zweiten Wachstumsmotor. Dank des starken Momentums in beiden Segmenten, vielfältiger Expansionsmöglichkeiten und einer nachgewiesenen Umsetzungsstärke bin ich davon überzeugt, dass wir uns in einer äußerst günstigen Position befinden, um unseren Wettbewerbsvorsprung weiter auszubauen, den Aktionärswert kontinuierlich zu steigern und über Jahre hinaus ein beträchtliches Wachstum zu liefern. Ich freue mich darauf, unsere Fortschritte im Rahmen der Veröffentlichung der Finanz- und Betriebsergebnisse für das zweite Geschäftsquartal heute nach Börsenschluss bekannt zu geben“, fügte Herr Grover hinzu.

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