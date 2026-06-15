Verbesserung der KI-Einführung durch Token-Transparenz

SAN FRANCISCO, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- KI-Agenten sind bereits in Unternehmen im Einsatz, ohne dass man genau weiß, was sie tun, auf welche Daten sie zugreifen oder wie viel sie kosten. Heute hat Trust3 AI AgentDOS vorgestellt, die erste Kontroll-Ebene für Unternehmen, die vollständige Transparenz in Bezug auf KI-Agenten bietet, einschließlich der Echtzeit-Überwachung des Token-Verbrauchs über Plattformen wie Databricks Agent Bricks und Microsoft Copilot Studio hinweg.

Da Unternehmen den Einsatz von KI rasch ausweiten, entsteht eine neue Art von Risiko: autonome Agenten, die über ihren vorgesehenen Anwendungsbereich hinaus agieren, auf regulierte Daten zugreifen und den Token-Verbrauch unbemerkt in die Höhe treiben. Regulatorische Rahmenwerke wie der EU-KI-Gesetzentwurf und Standards wie das NIST-KI-Risikomanagement-Framework erhöhen den Druck weiter und verlangen von Unternehmen, dass sie Rechenschaftspflicht und Kontrolle über automatisierte Entscheidungssysteme nachweisen. Herkömmliche Observability-Tools wurden für Entwickler entwickelt, die Modelle debuggen. Sie wurden nicht für Sicherheits-, Governance- und Betriebsteams konzipiert, die für Compliance, Kostenkontrolle und Unternehmensrisiken verantwortlich sind.

AgentDOS schließt diese Lücke, indem es Unternehmen eine einheitliche Übersicht über jeden KI-Agenten, jede Aktion und jedes verbrauchte Token bietet. AgentDOS wurde als Teil der One-Control-Plane-Architektur von Trust3 AI entwickelt und erweitert die Unified Trust Layer des Unternehmens, um Governance, Sicherheit und Observability über alle Agenten-Frameworks, Clouds oder Datenumgebungen hinweg zu vereinen. Databricks Zerobus oder Apache Kafka verarbeiten Logs und Traces mit hohem Datenaufkommen, einschließlich nativer OTel-Telemetrie, und aggregieren Signale plattformübergreifend in einer einzigen einheitlichen Konsole.

„Unternehmen haben kein KI-Problem. Sie haben ein Problem mit der Transparenz der KI. Agenten treffen bereits Entscheidungen, greifen auf sensible Daten zu und verbrauchen Budgets ohne Aufsicht. AgentDOS gibt Sicherheits- und Governance-Teams die Kontrollebene, die ihnen bisher gefehlt hat." - Balaji Ganesan, CEO, Trust3 AI

Der Token-Verbrauch entwickelt sich schnell zu einem der größten und am wenigsten sichtbaren Kostenfaktoren in der Unternehmens-KI. AgentDOS führt eine richtliniengesteuerte Token-Transparenz ein, die es Unternehmen ermöglicht, Nutzungsgrenzen für Agenten in Echtzeit zu verfolgen, zu kontrollieren und durchzusetzen, um Budgetüberschreitungen zu verhindern, bevor sie auftreten.