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    Besonders beachtet!

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    Commerzbank Aktie fällt um -2,22 % - 15.06.2026

    Am 15.06.2026 ist die Commerzbank Aktie, bisher, um -2,22 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Commerzbank Aktie.

    Besonders beachtet! - Commerzbank Aktie fällt um -2,22 % - 15.06.2026
    Foto: Frank Rumpenhorst - dpa

    Die Commerzbank ist eine führende Geschäftsbank in Deutschland, spezialisiert auf den Mittelstand. Sie bietet umfassende Bankdienstleistungen an und hat eine starke Marktstellung im Firmenkundengeschäft. Hauptkonkurrenten sind Deutsche Bank und DZ Bank. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind die starke Kundenbindung im Mittelstand und innovative digitale Lösungen.

    Commerzbank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.06.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Commerzbank Aktie. Mit einer Performance von -2,22 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,96 %, geht es heute bei der Commerzbank Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Commerzbank-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +25,21 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Commerzbank Aktie damit um +3,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,06 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Commerzbank einen Anstieg von +3,91 %.

    Commerzbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,85 %
    1 Monat +2,06 %
    3 Monate +25,21 %
    1 Jahr +33,19 %
    Stand: 15.06.2026, 12:05 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Commerzbank Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Commerzbank-Aktie im Kontext der Unicredit-Übernahme. Im Fokus steht, wie der Umtausch in Unicredit-Anteile bewertet wird (Prämie vs. Discount) und welche Auswirkungen eine mögliche Bilanzkonsolidierung auf Fundamentaldaten und Kurs hat, sowie Meldungs- und Transparenzfragen zur Transaktion. Zudem werden steuerliche Folgen für Anleger diskutiert.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

    Zur Commerzbank Diskussion

    Informationen zur Commerzbank Aktie

    Es gibt 1 Mrd. Commerzbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 40,74 Mrd. € wert.

    Iran-Einigung stützt Dax - Fed-Sitzung ebenfalls im Blick


    Die vorläufige Einigung auf einen Ausweg aus dem Iran-Krieg dürfte den deutschen Aktienmarkt zumindest zu Beginn der neuen Handelswoche stützen. Nach wochenlangen Verhandlungen hatten die Vereinigten Staaten und der Iran nach Angaben des Vermittlers …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Commerzbank

    BNP Paribas (A), einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,17 %. Banco Santander notiert im Plus, mit +2,62 %. Deutsche Bank notiert im Plus, mit +3,07 %. ING Group legt um +0,74 % zu UniCredit notiert im Plus, mit +0,40 %.

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    Ob die Commerzbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Commerzbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Commerzbank

    -2,44 %
    +3,85 %
    +2,06 %
    +25,21 %
    +33,19 %
    +265,06 %
    +473,19 %
    +476,83 %
    -60,92 %
    ISIN:DE000CBK1001WKN:CBK100
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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