High Tide sichert sich Kreditzusage für 40 Mio. CAD an vorrangig besicherten Kreditfazilitäten
CALGARY, AB, 15. Juni 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das hochdynamische, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das in allen Bereichen der Cannabisbranche einen echten Mehrwert schafft, gab heute bezugnehmend auf seine Pressemitteilung vom 5. Mai 2026 bekannt, dass es die Kreditzusage für einen Darlehensvertrag (der „Darlehensvertrag“) mit der Bank of Montreal („BMO“) hinsichtlich neuer vorrangig besicherter Kreditfazilitäten mit einem Nennbetrag von 40 Millionen CAD (die „neuen Kreditfazilitäten“) erhalten hat. Der Abschluss der neuen Kreditfazilitäten unterliegt weiterhin der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen. Nach dem Abschluss werden die neuen Kreditfazilitäten die bestehende vorrangige Kreditfazilität des Unternehmens ersetzen.
„Dies ist ein entscheidender Moment für High Tide und spricht Bände über das Ausmaß, die Beständigkeit und die Qualität dessen, was wir aufgebaut haben. Die Fazilität unseres neuen vorrangigen Kreditgebers schlägt sich direkt in wesentlich kostengünstigerem Kapital nieder, während wir in unsere nächste Wachstumsphase eintreten“, sagte Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.
DETAILS DER TRANSAKTION
Der Darlehensvertrag sieht zwei zugesagte Fazilitäten zu Bedingungen vor, die mit den vom Unternehmen am 5. Mai 2026 bekannt gegebenen Konditionen übereinstimmen:
- eine zugesagte revolvierende Fazilität in Höhe von 25 Millionen $ mit einer Laufzeit von drei Jahren, die zur Refinanzierung des Kredits des Unternehmens bei connectFirst beim Abschluss, für das allgemeine Betriebskapital und Unternehmenszwecke sowie für genehmigte Übernahmen und zulässige Investitionen verwendet werden soll. Der Saldo, der connectFirst geschuldet wird, wird zum Zeitpunkt des Abschlusses voraussichtlich etwas über 6 Millionen $ betragen, wodurch im Rahmen der revolvierenden Fazilität ein verfügbarer Spielraum von fast 19 Millionen $ entsteht.
- Eine zugesagte Kreditfazilität mit verzögerter Ziehung in Höhe von 15 Millionen $ soll zur Refinanzierung der bestehenden zweitrangig besicherten Schuldverschreibungen des Unternehmens in Höhe von 15 Millionen $ verwendet werden.