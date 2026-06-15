High Tide sichert sich Kreditzusage für 40 Mio. CAD an vorrangig besicherten Kreditfazilitäten

CALGARY, AB, 15. Juni 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. („High Tide“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das hochdynamische, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das in allen Bereichen der Cannabisbranche einen echten Mehrwert schafft, gab heute bezugnehmend auf seine Pressemitteilung vom 5. Mai 2026 bekannt, dass es die Kreditzusage für einen Darlehensvertrag (der „Darlehensvertrag“) mit der Bank of Montreal („BMO“) hinsichtlich neuer vorrangig besicherter Kreditfazilitäten mit einem Nennbetrag von 40 Millionen CAD (die „neuen Kreditfazilitäten“) erhalten hat. Der Abschluss der neuen Kreditfazilitäten unterliegt weiterhin der Erfüllung üblicher Abschlussbedingungen. Nach dem Abschluss werden die neuen Kreditfazilitäten die bestehende vorrangige Kreditfazilität des Unternehmens ersetzen.