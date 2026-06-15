RBC belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 24,49 auf Tradegate (15. Juni 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +4,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,82 %.

Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,49 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +14,01 %/+115,80 % bedeutet.