ANALYSE-FLASH
RBC belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro
- RBC belässt Zalando auf Outperform mit 28 Euro
- Onlinehandel gewinnt in Deutschland deutlich stärker
- RBC bevorzugt Zalando vor H&M und Primark als Favorit
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Im europäischen Mode-Einzelhandel gewinne das Onlinegeschäft weiter an Bedeutung und in Deutschland stärker als in Großbritannien, schrieb Richard Chamberlain am Sonntag. Chinesische Onlinehändler wie Shein bekämen durch höhere Luftfrachtkosten und EU-Einfuhrbestimmungen Gegenwind, weshalb sie ihre Marketinganstrengungen in Großbritannien verstärken dürften. Im umkämpften deutschen Markt favorisiert Chamberlain unter Abwägung der Bewertungen und Wachstumsaussichten Zalando vor H&M und Primark./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 19:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 00:45 / EDT
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 24,49 auf Tradegate (15. Juni 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +4,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,49 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +14,01 %/+115,80 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 28 Euro
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Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111
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Wenn du wissen willst, ob Zalando übernommen wird: klares Nein.
Zalando sollte die 30€ überspringen. Die Umsätze werden jetzt vor, aber vor allem während der WM stark steigen.
Aktie dürfte nun weiter zulegen. Eine echte Cashcow. Integration von About you ging schneller als gedacht. Kostenstrukturen werden gestraft. Werk in Erfurt wird geschlossen. Dann nur noch moderne Logistikzentren. 350 Millionen ARP zu niedrigen Kursen durchgezogen. Die Transformation zum B2B Servicedienstleister beschleunigt sich. In ein paar Jahren 60% B2B und 40% Ecommerce vom Gewinn. B2B hat viel höhere Margen. Dann werden der Aktie auch höhere Multiples zugebilligt. Bin gestern mit der vollen Position eingestiegen. Der Köter ist dabei, jetzt geht es aufwärts.