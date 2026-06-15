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    ANALYSE-FLASH

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    RBC belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Zalando auf Outperform mit 28 Euro
    • Onlinehandel gewinnt in Deutschland deutlich stärker
    • RBC bevorzugt Zalando vor H&M und Primark als Favorit
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Zalando auf 'Outperform' - Ziel 28 Euro
    Foto: Bodo Marks - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Zalando mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Outperform" belassen. Im europäischen Mode-Einzelhandel gewinne das Onlinegeschäft weiter an Bedeutung und in Deutschland stärker als in Großbritannien, schrieb Richard Chamberlain am Sonntag. Chinesische Onlinehändler wie Shein bekämen durch höhere Luftfrachtkosten und EU-Einfuhrbestimmungen Gegenwind, weshalb sie ihre Marketinganstrengungen in Großbritannien verstärken dürften. Im umkämpften deutschen Markt favorisiert Chamberlain unter Abwägung der Bewertungen und Wachstumsaussichten Zalando vor H&M und Primark./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 19:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 00:45 / EDT

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie

    Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,25 % und einem Kurs von 24,49 auf Tradegate (15. Juni 2026, 12:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um +4,44 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +29,82 %.

    Die Marktkapitalisierung von Zalando bezifferte sich zuletzt auf 6,49 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 34,29EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 53,00EUR was eine Bandbreite von +14,01 %/+115,80 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 28 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 28,00, was eine Steigerung von +13,77% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
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    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
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