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    Zendure startet Prime Day 2026

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    Bis zu 400 € Ersparnis bei SolarFlow Energiespeichern

    Zendure startet Prime Day 2026 - Bis zu 400 € Ersparnis bei SolarFlow Energiespeichern
    Foto: 484487583

    DÜSSELDORF, Deutschland, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Zendure, ein globaler Pionier im Bereich Plug-in-HEMS (Home Energy Management System), gab heute seine Prime-Day-2026-Angebote für seine innovativen Energielösungen bekannt. Vor dem offiziellen Amazon Prime Day vom 23. bis 26. Juni können Kundinnen und Kunden ab dem 15. Juni Frühbucher-Angebote sichern, mit Ersparnissen von bis zu 400 EUR über die Zendure-Website und Amazon.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zendures SolarFlow-Lösungen kombinieren Solarspeicher, intelligentes Energiemanagement und die Integration dynamischer Tarife, um Haushalten zu helfen, ihren Energieverbrauch zu optimieren, ihre Unabhängigkeit vom Stromnetz zu erhöhen und ihre jährlichen Stromkosten zu senken. Zendures HEMS verbindet Solaranlagen, Batteriespeicher und Haushaltsgeräte, während ZENKI AI das Laden und Entladen in Echtzeit auf Basis von Tarifen, Wetterdaten, Prognosen und PV-Erzeugung optimiert. Ergänzt wird das System durch ZenWave, Zendures dynamischen Stromtarif-Service auf Basis der EPEX-SPOT-Preise.

    Auf der Zendure-Website

    • SolarFlow 2400 Pro mit 4 x 515 W Solarmodulen: 1.299 EUR (inkl. 4 Bodenhalterungen)
    • SolarFlow 2400 AC+ mit 1 x AB3000L Batterie: 1.498 EUR (inkl. 4 Smart Plugs)
    • SolarFlow 800 Pro 2 mit 4 x 515 W Solarmodulen: 889 EUR

    Bei Amazon

    • SolarFlow 800 Pro 2 mit 2 x 515 W Solarmodulen: 769 EUR
    • SolarFlow 800 Pro 2 mit 4 x 515 W Solarmodulen: 889 EUR
    • SolarFlow 2400 AC+: 889 EUR (inkl. 4 Smart Plugs)
    • SolarFlow 2400 Pro mit 2 x 515 W Solarmodulen: 1.199 EUR
    • SolarFlow 2400 Pro mit 4 x 515 W Solarmodulen: 1.299 EUR (inkl. 4 Bodenhalterungen)

    Zusätzliche Vorteile mit ZenWatts

    Kundinnen und Kunden profitieren vom ZenWatts-Prämienprogramm von Zendure: Sie erhalten dreifache ZenWatts-Punkte beim Kauf über die offizielle Website zwischen dem 15. Juni und dem 15. Juli 2026 und bei Aktivierung ihres Geräts in der Zendure-App bis zum 30. Juli 2026. Diese Aktion gilt für folgende Modelle: SolarFlow 2400 AC+, SolarFlow 2400 Pro, SolarFlow 800 Pro 2, SolarFlow 800 Plus, SolarFlow 800, SolarFlow 1600 AC+, Hub 2000

    Weitere Informationen finden Sie unter: zendure.de. Und ZenWatt.

    Über Zendure

    Zendure ist ein globaler Pionier im Bereich Plug-in-HEMS (Home Energy Management Systems) mit Forschungs- und Betriebszentren im Silicon Valley, in der Greater Bay Area, in Japan und in Deutschland. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Haushalten weltweit zuverlässige und bezahlbare saubere Energie zu liefern, indem es die neueste EnergyTech populär macht. SolarFlow verwandelt Sonnenlicht in eine sichere, zuverlässige Energiequelle für den Alltag.

    KONTAKT: Chris Patrick, chris.qiu@zendure.com

    Cision View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/zendure-startet-prime-day-2026-bis-zu-400--ersparnis-bei-solarflow-energiespeichern-302800205.html




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