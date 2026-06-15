Flatexdegiro Aktie - neues Hoch?

Die FlatexDegiro-Aktie bewegt sich aktuell wieder aufwärts, womit sich die Haltelinie im Bereich von 29 Euro in der jüngsten Konsolidierung als robust erwiesen hat. Nun steht das Papier am kurzfristigen Abwärtstrend. Kann der Bruch gelingen? Analysten sind optimistisch. Weiterlesen