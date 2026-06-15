Plusvisionen-Analyse
Flatexdegiro Aktie - neues Hoch?
Die FlatexDegiro-Aktie steht am kurzfristigen Abwärtstrend. Kann der Bruch gelingen?
Die FlatexDegiro-Aktie bewegt sich aktuell wieder aufwärts, womit sich die Haltelinie im Bereich von 29 Euro in der jüngsten Konsolidierung als robust erwiesen hat. Nun steht das Papier am kurzfristigen Abwärtstrend. Kann der Bruch gelingen? Analysten sind optimistisch. Weiterlesen
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