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    ANALYSE-FLASH

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    Goldman belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 47 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs belässt Buy für Flatexdegiro 47€
    • Flatexdegiro weiter auf Goldman Conviction List
    • Oliver Carruthers nannte Flatexdegiro Top-Favorit
    ANALYSE-FLASH - Goldman belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 47 Euro
    Foto: 641210013

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker zähle nach eingehender Branchenanalyse weiter zu seinen Top-Favoriten, wie Experte Oliver Carruthers am Montag schrieb. Die Aktie bleibe auf seiner "Conviction List", die besonders überzeugende Anlageideen auflistet./ag/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie

    Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,55 % und einem Kurs von 36,98 auf Tradegate (15. Juni 2026, 12:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +11,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,01 %.

    Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 4,06 Mrd..

    flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +10,93 %/+29,87 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: Goldman Sachs
    Kursziel: 47 Euro



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