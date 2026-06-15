ANALYSE-FLASH
Goldman belässt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 47 Euro
- Goldman Sachs belässt Buy für Flatexdegiro 47€
- Flatexdegiro weiter auf Goldman Conviction List
- Oliver Carruthers nannte Flatexdegiro Top-Favorit
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Flatexdegiro mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Buy" belassen. Der Onlinebroker zähle nach eingehender Branchenanalyse weiter zu seinen Top-Favoriten, wie Experte Oliver Carruthers am Montag schrieb. Die Aktie bleibe auf seiner "Conviction List", die besonders überzeugende Anlageideen auflistet./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur flatexDEGIRO Aktie
Die flatexDEGIRO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,55 % und einem Kurs von 36,98 auf Tradegate (15. Juni 2026, 12:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der flatexDEGIRO Aktie um +11,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +23,01 %.
Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO bezifferte sich zuletzt auf 4,06 Mrd..
flatexDEGIRO zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 45,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 41,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 48,00EUR was eine Bandbreite von +10,93 %/+29,87 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 47 Euro
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Community Beiträge zu flatexDEGIRO - FTG111 - DE000FTG1111
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Tja, was soll man raten. Vielleicht ein kleiner Erfahrungsbericht von mir.
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