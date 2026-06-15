Anhaltende Verknappung macht EU-Projekte unverzichtbar

Amerikanisches Flüssiggas kann die Ausfälle am Persischen Golf nicht ausgleichen, russische Lieferungen wurden noch immer nicht vollständig ersetzt. Europa sieht sich leeren Gasspeichern und einem zunehmenden Wettbewerb mit asiatischen LNG-Käufern gegenüber. Und selbst die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz würde nicht den gewünschten Effekt bringen.

Der Gasexplorer CanCambria Energy (ISIN: CA13740E1079, WKN: A3EKUB) bewertet das Potenzial seines Tiefengasprojekts Kiskunhalas (KCA) in Südungarn seit einigen Monaten höher. Innerhalb des Konzessionsgebiets wurde im März ein 350 km² großer, oberflächennaher Trend mit hohem Potenzial identifiziert.

Während sich das Unternehmen weiterhin auf die Erschließung tiefer, dichter Gasvorkommen konzentriert, sieht man die sich abzeichnenden flachen Lagerstätten im nördlichen KCA zunehmend aussichtsreich. Solche Projekte erleben CanCambria CEO DR. Paul Clarke zufolge in der gesamten Region und angrenzend an das eigene Projekt „eine Renaissance von Aktivitäten und Investitionen“ - angetrieben durch die hohen Rohstoffpreise.

CanCambria Energy sieht großes Potenzial bei Kiskunhalas

Diese Ziele, so Clarke, könnten kostengünstigere und schnellere Bohrungen ermöglichen und das Potenzial für mehrere Satellitenlagerstätten entlang eines breiteren Trends bieten. Er sieht „erhebliches Potenzial“ in einem Gebiet, das zuletzt vor mehreren Jahrzehnten aktiv erschlossen wurde. „In diesem Zeitraum hat die Branche bedeutende Fortschritte bei der Erschließung von Onshore-Ressourcen erzielt.“

Meldungen von europäischen Gasexplorern über neue Funde werden derzeit von Ökonomen und Analysten mit größter Aufmerksamkeit verfolgt und schaffen es in kürzester Zeit auf die Schreibtische ranghoher politischer Entscheidungsträger, denn der europäische Gasmarkt bleibt angespannt. Die Preise legten nach einer von Mitte März bis Mitte April dauernden Korrektur wieder deutlich zu. Aktuell notiert der Juli-Kontrakt für Erdgas am Knotenpunkt TTF bei 46,58 EUR pro MWh und damit deutlich über dem Schnitt der Vorjahre. Viele Hoffnungen ruhen auf einer Entspannung im Nahen Osten.

Schreibe Deinen Kommentar