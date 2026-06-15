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    Ölpreis runter, TUI-Aktie rauf

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    "Zu diesen Kursen, ein irrer Witz": Waffenstillstand sorgt für Euphorie bei TUI

    Der Konflikt im Nahen Osten hat bei Touristen und Reiseveranstaltern für Verunsicherung gesorgt. Mit dem Iran-Frieden in Reichweite könnte nun wieder Schwung in die Sommersaison kommen. Die TUI-Aktie gewinnt kräftig!

    Für Sie zusammengefasst
    Ölpreis runter, TUI-Aktie rauf - Zu diesen Kursen, ein irrer Witz: Waffenstillstand sorgt für Euphorie bei TUI
    Foto: Clara Margais/dpa/dpa-tmn

    Die Aktie von Reise-Riese TUI ist am Montag die große Gewinnerin im MDAX. Die Papiere legen um rund fünf Prozent zu und setzt damit eine Serie fort, die allein seit Donnerstag schon ein Plus von etwa 15 Prozent gebracht hat.

    Auslöser ist die Annäherung zwischen den USA und dem Iran, die zu einem Waffenstillstand geführt hat und die Anleger weltweit aufatmen lässt.

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    Für TUI ist das gleich doppelt relevant. Erstens reagiert der Ölpreis. Die Sorte Brent ist zu Wochenbeginn unter 84 US-Dollar je Barrel gerutscht, der tiefste Stand seit Anfang März. Für einen Konzern, der Dutzende Flugzeuge und Kreuzfahrtschiffe durch die Welt schickt, ist günstigeres Kerosin und Schiffsdiesel ein handfester Kostenvorteil.

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    Zweitens dürfte die politische Entspannung die Reiselust beflügeln. Der Persische Golf selbst spielt für TUI keine große Rolle, wohl aber die Nachbarregionen Ägypten und Türkei, zwei der wichtigsten Urlaubsziele des Konzerns. Wer seinen Sommerurlaub wegen der Konfliktlage verschoben hat, könnte jetzt kurzfristig doch noch buchen.

    Auch im wallstreetONLINE-Forum sind Anleger wieder zuversichtlicher: "Denkt immer dran: Wir haben hier KGV um ca. 6 für kommendes Geschäftsjahr und steigende Dividenden, sinkende Verschuldungen und immer mehr Best Ager, die im Geld ersaufen und nicht alles vererben wollen. Also auch via TUI sich ein schönes Leben machen. TUI zu diesen Kursen, ein irrer Witz", resümiert Nutzer Kampfkater1969.

    Der Konflikt hatte TUI zuvor gleich doppelt belastet: gedämpfte Reiselust in einer wichtigen Region plus steigende Treibstoffkosten durch den Ölpreisanstieg. Zusammen mit einer ohnehin schon schwachen Buchungslage hatte das den Kurs im März und April auf ein Jahrestief von 6,08 Euro gedrückt.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,40 % und einem Kurs von 7,462EUR auf Tradegate (15. Juni 2026, 12:57 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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