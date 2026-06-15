ANALYSE-FLASH
Bernstein belässt ASML auf 'Outperform' - Ziel 1700 Euro
- Bernstein belässt ASML auf Outperform mit Kursziel 1700
- Frühe Signale für Preisanhebungen stützen Ausrüster
- ASML profitiert von anhaltender Angebotsknappheit
NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat ASML mit einem Kursziel von 1700 Euro auf "Outperform" belassen. Angesichts früher Signale für Preisanhebungen könnten die Aktien der Halbleiterausrüster sich wieder besser als die der -hersteller entwickeln, schrieb David Dai in einer Brancheneinschätzung vom Sonntagabend. Auch ASML sollte von der Angebotsknappheit profitieren./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.06.2026 / 21:46 / UTC
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie
Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 1.645 auf Tradegate (15. Juni 2026, 12:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +17,93 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,54 %.
Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 641,30 Mrd..
ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 4,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3500 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.693,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.515,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.900,00EUR was eine Bandbreite von -8,15 %/+15,19 % bedeutet.
Analyst: Bernstein
Kursziel: 1700 Euro
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Community Beiträge zu ASML Holding - A1J4U4 - NL0010273215
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Blindes Huhn findet auch mal ein Korn... 😃
Elon Musk hat auf Twitter ASML als ein extrem wichtiges Unternehmen berzeichnet, dass quasi das wichtigste Unternehmen in Europa ist und beschützt und unterstützt werden sollte
Sehr interessantes Video zu ASML und EUV (die Veröffentlichund des Videos auf yt war übrigens der Auslöser für den ersten 7.5% Sprung vir 2 Wochen)
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