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    Besonders beachtet!

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    Occidental Petroleum Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 15.06.2026

    Am 15.06.2026 ist die Occidental Petroleum Aktie, bisher, um -3,58 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Occidental Petroleum Aktie.

    Besonders beachtet! - Occidental Petroleum Aktie mit deutlichem Kursverlust - News und Entwicklung am 15.06.2026
    Foto: jetcityimage - stock.adobe.com

    Occidental Petroleum (Oxy) ist ein US-Energieunternehmen mit Fokus auf Öl- und Gasförderung, Chemie (OxyChem) und CO₂-Management/CCUS. Starke Position in Permian Basin und Nahost. Wichtige Konkurrenten: ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Shell, BP. Mögliche USPs: hohe Permian-Exposition, integrierte Chemiesparte, ambitionierte CO₂-Speicher- und Direct-Air-Capture-Projekte.

    Occidental Petroleum Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 15.06.2026

    Die Occidental Petroleum Aktie notiert aktuell bei 47,11 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,58 % nachgegeben, was einem Verlust von -1,75  entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Occidental Petroleum mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -7,08 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Occidental Petroleum Aktie damit um -7,51 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,23 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Occidental Petroleum +34,75 % gewonnen.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,26 % geändert.

    Occidental Petroleum Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -7,51 %
    1 Monat -4,23 %
    3 Monate -7,08 %
    1 Jahr +17,28 %
    Stand: 15.06.2026, 13:00 Uhr

    Informationen zur Occidental Petroleum Aktie

    Es gibt 995 Mio. Occidental Petroleum Aktien. Damit ist das Unternehmen 46,70 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    BP, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -3,12 %. Chevron Corporation notiert im Minus, mit -2,93 %. Shell notiert im Minus, mit -3,57 %. TotalEnergies verliert -3,48 % Exxon Mobil notiert im Minus, mit -2,71 %.

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    Ob die Occidental Petroleum Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Occidental Petroleum Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Occidental Petroleum

    -3,99 %
    -7,01 %
    -4,21 %
    -7,50 %
    +13,93 %
    -13,08 %
    +101,47 %
    -29,42 %
    +654,75 %
    ISIN:US6745991058WKN:851921
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    Verfasst von Markt Bote
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