Gold mit Rally: +2,83 % in 24h auf 4.338,35 USD

+2,83 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,58 % 1 Monat -6,82 % 3 Monate -13,73 % 1 Jahr +26,30 %

Mit einem Plus vonklettert der Goldpreis auf 4.338,35. Starke Nachfrage am Terminmarkt unterstützt die Aufwärtsbewegung, die aktuell keine Anzeichen von Schwäche zeigt.

Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.946,36USD. Heute steht er bei 4.338,35USD. Das Investment wäre auf 2.228,96USD gewachsen – eine Steigerung von +122,90 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes Gold-Sentiment. Kurzfristig drücken US-Realzinsen, Dollar und Fed-Härte; Kurse unter 4.000$ möglich. Langfristig bleibt Gold als Krisen-/Reservewert stark, getragen von Schulden, Zentralbankkäufen und De‑Dollarisierung. Zwei Prämien: Angst- vs. Strukturprämie. Kursentwicklung der letzten 14 Tage: volatil.