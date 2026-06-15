Silber mit Rally: +3,93 % in 24h auf 70,71 USD

+3,93 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,77 % 1 Monat -15,62 % 3 Monate -12,59 % 1 Jahr +94,55 %

Der Silberpreis zieht deutlich an und legt umauf 70,71zu. Starke Nachfrage und ein klarer Aufwärtstrend sorgen für frische Impulse am Markt. Anleger beobachten, ob sich daraus weiteres Momentum entwickelt.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 23,51131USD. Heute notiert Silber bei 70,71USD. Ihr Einsatz wäre nun 30.075,1USD wert – ein Zuwachs von +200,75 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist nüchtern und fundamental orientiert: Fokus auf wachsende Lagerbestände, strukturelles Defizit und Importzahlen (China); Fed-/Zins-Dynamik wird als zentrale Treiber gesehen. Iran-/Öl-Entwicklungen beeinflussen die Einschätzung. Einige Beiträge melden in den letzten 48 Stunden eine leichte Verbesserung, andere warnen vor weiterer Korrektur und empfehlen Risikomanagement. Konkrete 14-Tage-Kurszahlen fehlen.