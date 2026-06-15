Silberpreis
Silber mit Rally: +3,93 % in 24h auf 70,71 USD
Silber springt um +3,93 % nach oben auf 70,71 USD – starkes Kaufsignal.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+5,77 %
|1 Monat
|-15,62 %
|3 Monate
|-12,59 %
|1 Jahr
|+94,55 %
Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 3 Jahren 10.000USD in Silber investiert, lag der Preis bei 23,51131USD. Heute notiert Silber bei 70,71USD. Ihr Einsatz wäre nun 30.075,1USD wert – ein Zuwachs von +200,75 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Silber-Sentiment im wallstreetONLINE-Forum ist nüchtern und fundamental orientiert: Fokus auf wachsende Lagerbestände, strukturelles Defizit und Importzahlen (China); Fed-/Zins-Dynamik wird als zentrale Treiber gesehen. Iran-/Öl-Entwicklungen beeinflussen die Einschätzung. Einige Beiträge melden in den letzten 48 Stunden eine leichte Verbesserung, andere warnen vor weiterer Korrektur und empfehlen Risikomanagement. Konkrete 14-Tage-Kurszahlen fehlen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber gilt als „Gold des kleinen Mannes“. Preisbewegungen entstehen durch industrielle Nachfrage und Investoreninteresse. In Phasen hoher Inflation oder sinkender Realzinsen steigt oft die Attraktivität.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|341,30EUR
|+2,80 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|120,14EUR
|+2,82 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|244,88EUR
|+3,08 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|363,66EUR
|+4,56 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|92,16EUR
|+3,86 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|569,45EUR
|+4,34 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|357,88EUR
|+2,77 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|72,49EUR
|+2,82 %
|Long
|1
|0,00
|119,96EUR
|+2,64 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,381EUR
|-0,57 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.