First Phosphate schließt überzeichnete Privatplatzierung für bestehende und nachfolgende Anleger

Saguenay–Lac-Saint-Jean, Québec – 15. Juni 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen am 12. Juni 2026 seine Finanzierung (die „Platzierung“) für bestehende und andere nachfolgende Anleger geschlossen hat. Die Rahmenbedingungen wurden bereits in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 28. Mai 2026 erläutert.

Das Unternehmen hat Mittel in Höhe von insgesamt 15.420.640 $ aufgebracht, und zwar über die Emission von 1.432.750 Hard-Dollar-Einheiten zum Preis von 2,00 $ pro Hard-Dollar-Einheit, aus denen sich ein Bruttoerlös von 2.865.500 $ ergibt, sowie 6.277.570 Flow-Through-Aktien zum Preis von 2,00 $ pro Flow-Through-Aktie, die einen Bruttoerlös von 12.555.140 $ eingebracht haben.

In Verbindung mit dieser Platzierung bzw. seit Juni 2022 konnte das Unternehmen über 11 Privatplatzierungen ohne Brokerbeteiligung unter der Leitung des eigenen Führungsteams sowie über die Ausübung von diversen Optionen und Warrants Mittel in Höhe von rund 78 Mio. $ beschaffen.

„Nachdem zuletzt eines der großen Explorations- und Erschließungsunternehmen im internationalen Bergbau in den Bereich der magmatischen Phosphate eingestiegen ist und sich die Lithium-Eisenphosphat-Batterie-Branche („LFP“) vor allem durch die großen internationalen Batterieerzeuger und Hersteller von LFP-Endprodukten zunehmend nach Nordamerika verlagert, um den Wachstumsmarkt der Energiespeicher, KI-Rechenzentren, die Fabrikautomatisierung und die nationale Sicherheit zu unterstützen, ist es für First Phosphate enorm wichtig geworden, seine Führungsrolle in der Exploration und Erschließung und im nachgelagerten Mine-to-Market-Geschäft im Bereich magmatischer Phosphate erheblich auszubauen“, erklärt John Passalacqua, CEO von First Phosphate. „Das Unternehmen sieht in magmatischem Phosphat nach wie vor eine zeitlose Ressource mit Bedeutung für viele Generationen und betrachtet das Mineral als das neue Gold der Energiewende. Wir danken unseren bestehenden und auch neuen Aktionären dafür, dass sie uns bei dieser Vision unterstützt und dazu beigetragen haben, das Unternehmen finanziell noch besser aufzustellen, um diese für unsere Zukunft so entscheidenden Ziele weiter zu verfolgen.“