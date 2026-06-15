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    PAN GLOBAL GIBT DEN ABSCHLUSS EINER PRIVATPLATZIERUNG IM WERT VON 7,2 MILLIONEN US-DOLLAR MIT ALPAYANA BEKANNT

    PAN GLOBAL GIBT DEN ABSCHLUSS EINER PRIVATPLATZIERUNG IM WERT VON 7,2 MILLIONEN US-DOLLAR MIT ALPAYANA BEKANNT
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    /NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ODER ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE/

    TSXV: PGZ   |   OTCQB: PGZFF   |   FRA: 2EU                           

    VANCOUVER, British Columbia, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. („Pan Global" oder das „Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQB: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte, nicht vermittelte Privatplatzierung mit Alpayana (die „Alpayana-Akquisition") abgeschlossen hat. Das Unternehmen hat 45.000.000 Stammaktien (die „Aktien") des Unternehmens zu einem Preis von 0,16 CAD pro Aktie ausgegeben, was einem Bruttoerlös von 7.200.000 CAD entspricht (das „Angebot"). Alpayana hält jetzt 19,55 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien des Unternehmens.

    Pan Global Resources Inc. Logo

    Die Aktien unterliegen einer Haltefrist, die am 13. Oktober 2026 abläuft. Im Zusammenhang mit dem Angebot wurden keine Vermittlergebühren gezahlt.

    Der Erlös aus diesem Angebot wird zur Förderung eines erheblich erweiterten Explorations- und Bohrprogramms bei den Escacena- und Cármenes-Projekten des Unternehmens verwendet, einschließlich des kürzlich erworbenen und vielversprechenden Grundstücks Escacena South in Südspanien, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke.

    Frühwarnmitteilung

    Unmittelbar vor Abschluss der Alpayana-Akquisition hielt Alpayana insgesamt 35.000.000 Stammaktien, was 9,61 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Pan Global entspricht. Nach Abschluss der Alpayana-Akquisition hält Alpayana wirtschaftlich 80.000.000 Stammaktien, was 19,55 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien von Pan Global entspricht. Diese Pressemitteilung und der entsprechende Frühwarnbericht von Alpayana (der „Frühwarnbericht"), der voraussichtlich in Kürze bei SEDAR+ eingereicht wird, stellen die gemäß Abschnitt 5.2 des National Instrument 62-104 – Take-Over Bids and Issuer Bids („NI 62-104") erforderliche Offenlegung dar. Die Verpflichtung zur Einreichung eines Frühwarnberichts wurde ausgelöst, da der Erwerb der Stammaktien durch Alpayana dazu führte, dass der Anteil von Alpayana an den Stammaktien auf über 10 % stieg.

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