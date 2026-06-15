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    AKTIE IM FOKUS

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    Commerzbank unter Druck - Streit mit Unicredit

    Für Sie zusammengefasst
    • Commerzbank-Aktien verloren bis zu zweieinhalb Prozent
    • Orlopp kritisiert Unicredit wegen Unruhe im Verfahren
    • Unicredit überschritt 30 Prozent Anteil bei Commerzbank
    AKTIE IM FOKUS - Commerzbank unter Druck - Streit mit Unicredit
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Commerzbank haben am Montag in einem freundlichen Marktumfeld an Wert verloren. Für die Papiere der Frankfurter ging es um bis zu zweieinhalb Prozent abwärts. Sie setzten damit ihren jüngsten Schlingerkurs an der 21-Tage-Linie fort.

    Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp gibt der Unicredit nach neuerlichen Attacken Kontra. Die jüngsten Äußerungen der Unicredit seien bemerkenswert, da sie Unruhe in einem laufenden Verfahren stifteten und die Frage aufwürfen, wie verlässlich die Angaben der Italiener seien, sagte die Managerin auf dem "Euro Finance Summit" in Frankfurt. Man sei "irritiert" über die neueste Mitteilung der Unicredit. Im Übernahmeringen um die Commerzbank hatte die Unicredit zuvor indirekt mit einer Absetzung des Vorstands um Orlopp gedroht.

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    Die Unicredit hatte jüngst mit ihrer Übernahmeofferte für die Commerzbank die wichtige Marke von 30 Prozent der Anteile klar überschritten. Mit dem Jahreshoch von 38,17 Euro waren die Coba-Aktien jedoch unter ihrem langjährigen Höchststand aus dem Sommer 2025 bei 38,40 Euro geblieben./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie

    Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,71 % und einem Kurs von 36,25 auf Tradegate (15. Juni 2026, 13:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um +3,85 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +2,06 %.

    Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 40,83 Mrd..

    Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +2,18 %/+18,75 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des Unicredit-Übernahmeangebots auf Kurs, Bewertung und Steuern der Commerzbank-Aktie. Diskutiert werden erwartete Kurseinbrüche nach Übernahme, Chartvergleiche und Out-/Underperformance, Unicredits umfangreiche Hedging-Positionen, steuerliche Behandlung des Aktientauschs und Quellensteuer sowie Verkäufe durch Anleger.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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    AKTIE IM FOKUS Commerzbank unter Druck - Streit mit Unicredit Die Aktien der Commerzbank haben am Montag in einem freundlichen Marktumfeld an Wert verloren. Für die Papiere der Frankfurter ging es um bis zu zweieinhalb Prozent abwärts. Sie setzten damit ihren jüngsten Schlingerkurs an der 21-Tage-Linie fort. …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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