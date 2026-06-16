Vom Entwickler zum Produzenten? Sehen wir hier bald Kanadas nächste Goldmine?

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Osisko Development Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Osisko Development Corp. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 16.06.2026, 5:38 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei Goldentwicklern trennt sich die Spreu vom Weizen nicht allein an der Größe einer Lagerstätte. Entscheidend sind Genehmigungen, Studienqualität, Finanzierungskraft, Infrastruktur, Managementerfahrung und ein klarer Weg Richtung Bauentscheidung. Genau in dieser Kombination liegt die besondere Stärke von Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G).

Dieses Unternehmen konzentriert sich auf hochwertige, ehemals produzierende Bergbaureviere in Nordamerika. Im Zentrum steht das zu 100 % kontrollierte Cariboo-Goldprojekt in Zentral-British Columbia. Ergänzend kommt das Tintic-Projekt in Utah hinzu, das mit Gold- und Kupferpotenzial sowie laufenden kleinmaßstäblichen Aktivitäten zusätzliche strategische Bedeutung besitzt.

Quelle: Osisko Development

Cariboo: Genehmigt, hochgradig und klar im Fokus

Cariboo ist der Dreh- und Angelpunkt der Osisko Development (WKN: A3DK8G)-Story. Das Projekt liegt in einer etablierten kanadischen Bergbauregion, verfügt über wichtige Genehmigungen und profitiert von vorhandener Infrastruktur sowie der Unterstützung zentraler Stakeholder. Für Anleger ist besonders wichtig: Cariboo ist nicht nur eine Explorationsidee, sondern ein fortgeschrittenes Entwicklungsprojekt mit Machbarkeitsstudie, Reserven, laufender Untertageerschließung und einem klaren technischen Arbeitsplan.

Cariboo weist 2,071 Mio. Unzen wahrscheinliche Goldreserven bei 3,62 g/t Gold aus. Zusätzlich werden 1,61 Mio. Unzen Gold in der Kategorie gemessen und angezeigt sowie 1,86 Mio. Unzen Gold in der Kategorie abgeleitet berichtet. Die Ressourcen werden nach Unternehmensangaben exklusive Reserven ausgewiesen. Abgeleitete Ressourcen sind geologisch weniger sicher und dürfen nicht mit Reserven oder höherklassigen Ressourcen gleichgesetzt werden.

Die 2025 veröffentlichte optimierte Machbarkeitsstudie liefert den wirtschaftlichen Rahmen: Im Basisszenario bei 2.400 USD je Unze Gold nennt Osisko Development (WKN: A3DK8G) einen Nachsteuer-NPV5 % von 943 Mio. CAD und eine Nachsteuer-IRR von 22,1 %. Bei einem damaligen Spot-Preis-Szenario von 3.300 USD je Unze Gold steigt der ausgewiesene Nachsteuer-NPV5 % auf 2,1 Mrd. CAD und die IRR auf 38,0 %. Die geplante Produktion liegt laut Studie bei rund 190.000 Unzen Gold pro Jahr über eine Minenlaufzeit von rund 10 Jahren; die AISC werden mit 1.157 je Unze USD angegeben.

Baustelle, Infrastruktur und Bohrprogramm: Fortschritt wird sichtbar

Im ersten Quartal 2026 setzte Osisko Development (WKN: A3DK8G) die Arbeiten nach einem Arbeitsunfall im Januar im Rahmen eines schrittweisen Wiederanlaufplans fort. Sicherheit und geordnete Wiederaufnahme haben Vorrang. Gleichzeitig wurden wichtige Vorbereitungsarbeiten für Cariboo weitergeführt, darunter Wasseraufbereitung, Abraumlagerflächen, Sedimentbecken und weitere Infrastruktur.

Quelle: Osisko Development

Besonders relevant: Osisko meldete bereits rund 2,1 Kilometer Untertageerschließung. Parallel treibt das Unternehmen ein sehr umfangreiches Bohrprogramm voran, mit dem die Lagerstätte besser definiert, neue Zielzonen getestet und die Grundlage für künftige Ressourcen- und Reservenarbeit verbreitert werden soll.

Lowhee liefert starke Goldtreffer

Die Meldung vom 09. Juni 2026 untermauert den geologischen Reiz von Cariboo. Das rund 13.684 Meter umfassende Infill-Bohrprogramm in der Lowhee-Zone wurde abgeschlossen. Gebohrt wurde auf einem engen Raster von rund 10 Meter. Ziel war es, die hochgradigen Goldadern besser zu verstehen und die Planungssicherheit für die weitere Minenentwicklung zu erhöhen.

Quelle: Osisko Development

Die gemeldeten Abschnitte lesen sich stark: unter anderem 44,68 g/t Gold über 1,5 Meter, inklusive 133,62 g/t Gold über 0,5 Meter, sowie 25,78 g/t Gold über 2,5 Meter, inklusive 103,47 g/t Gold über 0,5 Meter. Zusätzliche Untertagebohrungen lieferten unter anderem 31,64 g/t Gold über 2,0 Meter und 11,21 g/t Gold über 4,9 Meter. Solche Treffer sind keine Garantie für eine spätere Produktion, sie zeigen aber, warum Cariboo weiterhin hohe geologische Aufmerksamkeit verdient.

Tintic: Ergänzendes Asset mit ersten Beiträgen im laufenden Jahr

Tintic in Utah ist aktuell nicht der Haupttreiber der Investmentstory, bleibt aber eine interessante Ergänzung. Wichtig ist die korrekte Einordnung: Tintic lieferte bereits 2025 Umsätze und steuerte auch im ersten Quartal 2026 wieder Erlöse bei. Aus kleinmaßstäblichen Haufenlaugungsaktivitäten und der Auslieferung mineralisierten Materials wurden 270 Unzen Gold verkauft. Daraus erzielte Osisko Development (WKN: A3DK8G) 2,2 Mio. CAD Umsatz. Weiteres hochgradiges Material wurde für potenzielle spätere Verkäufe auf Halde gelegt.

Damit bleibt Tintic eine wertvolle Option im Portfolio, während die strategische Priorität klar bei Cariboo liegt.

Kapitalbasis: Brutto 300 Mio. USD über Wandelanleihen

Für Entwickler ist Kapitalzugang oft der entscheidende Engpass. Hier hat Osisko Development (WKN: A3DK8G) dieses Jahr einen gewaltigen Schritt gemacht. Zum 31. März 2026 verfügte das Unternehmen über rund 594,3 Mio. CAD an liquiden Mitteln. Hinzu kamen nach Quartalsende rund 36,5 Mio. CAD aus der Ausübung von Warrants. Bereits im Februar hatte Osisko zudem eine Kapitalerhöhung mit brutto 143,8 Mio. USD abgeschlossen.

Noch wichtiger für die nächste Phase: Ende Mai/Anfang Juni 2026 schloss Osisko Development eine Finanzierung über 4,125 %-Wandelanleihen mit Laufzeit bis 2031 ab. Das Gesamtvolumen beträgt brutto 300 Mio. USD. Laut Unternehmensangaben sollen die Nettoerlöse vor Capped-Call-Transaktionen rund 290 Mio. USD und nach deren Berücksichtigung rund 250 Mio. USD betragen. Die Mittel sind vor allem für die Entwicklung des Cariboo-Projekts und allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.

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Quelle: https://www.commodity-tv.com/play/osisko-development-raises-216-millio ...

Zusätzlich schlug das Unternehmen Anfang Juni 2026 vor, sich in Osisko Gold Group Inc. umzubenennen. Dieser Schritt steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen Zustimmung, würde aber den Goldfokus der Gesellschaft in der Außenwahrnehmung weiter schärfen.

Fazit: Osisko Development bringt viele Bausteine zusammen

Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G) hat sich im Jahr 2026 in eine starke Ausgangsposition gebracht. Mit dem Cariboo-Projekt besitzt das Unternehmen ein vollständig genehmigtes Goldprojekt mit einer Ressource von gut 3,5 Millionen Unzen Gold, das das Potenzial hat, zu einer bedeutenden neuen Goldmine in Kanada zu werden. Die Fortschritte auf der Baustelle, die ersten Einnahmen aus dem Tintic-Projekt sowie die erfolgreiche Finanzierung über insgesamt 300 Millionen US-Dollar unterstreichen die operative und finanzielle Entwicklung des Unternehmens.

Dennoch sollten Investoren die bestehenden Risiken nicht außer Acht lassen. Cariboo befindet sich weiterhin in der Entwicklungsphase und wird in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen erfordern. Kostensteigerungen, Verzögerungen beim Bau, operative Herausforderungen oder ein anhaltend schwacher Goldpreis könnten die Wirtschaftlichkeit des Projekts beeinflussen. Zudem führt die hohe Kapitalintensität solcher Großprojekte regelmäßig zu Finanzierungsrisiken und potenzieller Verwässerung für Aktionäre.

Insgesamt erscheint Osisko Development Corp. (WKN: A3DK8G) jedoch gut positioniert, um die Entwicklung von Cariboo voranzutreiben. Gelingt die erfolgreiche Umsetzung des Projekts, könnte sich das Unternehmen in den kommenden Jahren von einem Goldentwickler zu einem bedeutenden nordamerikanischen Goldproduzenten entwickeln.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und technische Grundlage

• Osisko Development: Optimized Feasibility Study for the permitted Cariboo Gold Project, 28.04.2025.

• Osisko Development: Reports First Quarter 2026 Results, 12.05.2026.

• Osisko Development: Closing/Additional Closings of 4.125 % Convertible Senior Notes due 2031, 26.05.2026 und 01.06.2026.

• Osisko Development: Completes 13.000 Meter Infill Drilling Program at Cariboo and Lowhee drilling update, 09.06.2026.

• Osisko Development: Investor Presentation, Stand Mai/Juni 2026.

• BC Securities Commission: Promotional Communications about Companies.

• Commission Delegated Regulation (EU) 2016/958; Market Abuse Regulation (EU) No. 596/2014; Wertpapierhandelsgesetz (WpHG).

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