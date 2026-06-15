Horizon Petroleum gibt abgeänderte Vertragskonditionen und finalen Abschluss der Transaktion zur 100%igen Übernahme der polnischen Vermögenswerte bekannt

CALGARY, ALBERTA / 15. Juni 2026 / IRW-Press / Horizon Petroleum Ltd. (TSXV: HPL, FWB: HPM, Tradegate: HPM), („Horizon“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass mit der Firma San Leon Energy eine Vereinbarung zu den geänderten Rahmenbedingungen für die Übernahme der polnischen Tochtergesellschaften Energia Karpaty Zachodnie Sp. Z.o.o und Energia Karpaty Zachodnie z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp.K. (zusammen „EKZ“) geschlossen wurde. Die beiden Tochtergesellschaften sind im Besitz der Konzessionsgebiete Bielsko-Biala und Cieszyn. Das Unternehmen hat die fällige Vergütung, wie nachstehend im Detail beschrieben, an die Firma San Leon Energy bezahlt und letztere hat den vollständigen Erhalt des vereinbarten Betrags auch bestätigt. Nachdem die Vergütung nunmehr vollständig entrichtet wurde, gilt die Transaktion als abgeschlossen.

Dr. David Winter, CEO des Unternehmens, erklärt: „Wir sind mit dem Abschluss der Transaktion mit San Leon sehr zufrieden. Die abgeänderten Rahmenbedingungen kommen beiden Unternehmen zugute. Dass die Vergütung zur Gänze in bar erfolgt, entspricht den Bedürfnissen beider Unternehmen und verhindert für Horizon die mit der Emission von Stammaktien verbundene Verwässerung. Die Beendigung der Netto-Gewinnbeteiligung (NPI) wird für Horizon zu einer Steigerung der Gasreserven führen und den Wert der Reserven erhöhen, während die Zahlung der Vergütung die Verschuldung in der Bilanz verringert. Für Horizon ist damit der Weg geebnet, um das enorme Potenzial an Reserven bei Lachowice freizulegen und die Erdgasvorkommen in seiner 1.100 km² großen Liegenschaft in Südpolen zu erschließen. Dadurch kann das Unternehmen auch entscheidende Beiträge zur Verbesserung der inländischen Gasversorgung und zur Steigerung von Polens Energieautarkie leisten.“

Ursprüngliche Vertragskonditionen

Die von Horizon und San Leon vereinbarten und im Vorfeld bekannt gegebenen Bedingungen sahen ursprünglich vor, dass Horizon der Firma San Leon bei Abschluss eine Barvergütung in Höhe von 1.080.000 USD (netto) (die „Barvergütung“) bezahlt, 1.000.000 CAD in Form von Horizon-Aktien (die „Aktienvergütung“, zusammen mit der Barvergütung die „Vergütung“) überträgt sowie eine Netto-Gewinnbeteiligung („NPI“) von 6 % zusichert. Horizon und San Leon waren ursprünglich übereingekommen, dass San Leon die Konzessionen vor dem Abschluss umwandeln würde. Wegen Verzögerungen bei der Umwandlung hatte sich Horizon dann bereit erklärt, die Verantwortung für den Abschluss der Umwandlung der Konzessionen zu übernehmen. Im Gegenzug wurde von den Vertragsparteien vereinbart, dass die Zahlung der Vergütung von der Umwandlung der Konzession Bielsko-Biała abhängig gemacht wird. Im Zuge der Umwandlung der Konzessionsgebiete sollten die Konzessionen Bielsko-Biala und Cieszyn an die neue polnische Konzessionsstruktur angepasst und die Konzessionen endgültig auf EKZ übertragen werden. Diese Umwandlungen wurden abgeschlossen und die Konzessionen am 19. November 2024 an EKZ übergeben. Die Zahlung der Vergütung war an eine Reihe zusätzlicher Bedingungen geknüpft, und zwar dass: die Konzessionen umgewandelt werden; die TSX Venture Exchange ihre abschließende Genehmigung erteilt; Horizon ausreichende Mittel zur Entrichtung der Barvergütung beibringen kann; und erforderlichenfalls die Zustimmung der Aktionäre zur Ausgabe von Aktien als Vergütung eingeholt wird.

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