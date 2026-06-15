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    Weltweite Schockwellen

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    Japan könnte die globalen Märkte ins Wanken bringen

    Die Zinsentscheidung der japanischen Notenbank droht an den weltweiten Finanzmärkten heftige Schockwellen und milliardenschwere Zwangsverkäufe auszulösen. Egal was sie tut.

    Für Sie zusammengefasst
    Weltweite Schockwellen - Japan könnte die globalen Märkte ins Wanken bringen
    Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).

    Japan steuert auf einen geldpolitischen Tag der Entscheidung zu. Wenn die Bank of Japan am Dienstag über ihren Leitzins entscheidet, geht es um weit mehr als einen weiteren Schritt in Richtung Normalisierung. Es geht um den Yen, um milliardenschwere Wetten an den Devisenmärkten, um die Stabilität japanischer Staatsanleihen – und möglicherweise um Schockwellen, die weit über Tokio hinausreichen.

    Die Märkte rechnen nahezu geschlossen damit, dass die Notenbank den Leitzins um 25 Basispunkte auf 1 Prozent erhöht. Es wäre der höchste Stand seit Mitte der 1990er-Jahre. Doch genau darin liegt das Risiko: Weil dieser Schritt weitgehend eingepreist ist, könnte er die Märkte kaum noch beeindrucken und auch die angeschlagene japanische Währung nicht retten.

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    Der Yen pendelt seit Monaten um die kritische Marke von 160 je US-Dollar. In diesem Bereich haben die japanischen Behörden in der Vergangenheit stets massiv eingegriffen, um die Währung zu stützen. Allein im Mai wurde der Yen mit knapp 74 Milliarden US-Dollar (63,4 Milliarden Euro) gestützt, um ihn unter der Marke zu halten. Genützt hat es kaum etwas, aktuell pendelt die Währung wieder oberhalb der Marke, trotz der Aussicht auf eine Öffnung der Straße von Hormus. Für ein rohstoffarmes Land wie Japan ist ein schwacher Yen besonders heikel. Energie, Lebensmittel und Vorprodukte werden teurer, die importierte Inflation belastet Verbraucher und Unternehmen. Je tiefer die Währung fällt, desto größer wird der Druck auf Tokio.

    Damit steckt die Bank of Japan (BoJ) in einem Dilemma. Hebt sie die Zinsen nur wie erwartet um 25 Basispunkte an und klingt anschließend vorsichtig, könnten Anleger das als zu zaghaft werten. Der Yen könnte weiter fallen, ein deutlicher Ausbruch über 160 je US-Dollar wäre vorprogrammiert. Dann dürfte der BoJ auch kaum etwas anderes übrigbleiben als eine erneute Devisenintervention. Formal entscheidet darüber das japanische Finanzministerium; die Bank of Japan führt solche Eingriffe technisch aus.

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    Doch auch ein stärkerer Schritt wäre brisant. Sollte die Notenbank überraschend um 50 Basispunkte erhöhen, könnten Yen-Leerverkäufer auf dem falschen Fuß erwischt werden. Spekulanten haben ihre Wetten gegen die japanische Währung zuletzt auf den höchsten Stand seit neun Jahren ausgebaut, berichtet Bloomberg. Eine unerwartet harte BoJ könnte diese Positionierung abrupt sprengen und eine kräftige Yen-Rallye auslösen.

    Das hätte globale Konsequenzen. Der Yen ist seit Jahren eine der wichtigsten Finanzierungswährungen der Welt. Investoren leihen sich in Japan günstig Geld und legen es in höher verzinsten Anlagen im Ausland an. Dieser sogenannte Carry Trade funktioniert, solange der Yen schwach bleibt und die Schwankungen überschaubar sind. Dreht die Währung jedoch plötzlich stark nach oben, müssen Positionen geschlossen, Risiken reduziert und Anlagen verkauft werden.

    Die Folgen wären nicht auf den Devisenmarkt begrenzt. Eine abrupte Yen-Rallye könnte Aktienmärkte belasten, Risikoanlagen unter Druck setzen und auch Anleihemärkte erfassen. Wenn Investoren gehebelte Positionen abbauen müssen, verkaufen sie oft nicht das, was sie wollen, sondern das, was sie schnell verkaufen können. Aus Währungsstress kann so schnell Marktstress werden.

    Für die Märkte zählt deshalb nicht nur die Entscheidung selbst, sondern jedes Wort zum weiteren Kurs. Klingt die BoJ zu weich, könnte der Yen erneut verkauft werden. Klingt sie zu hart, könnten Spekulanten panisch ihre Positionen schließen. Am Dienstag entscheidet die Bank of Japan deshalb nicht nur über 25 oder 50 Basispunkte. Sie entscheidet darüber, ob der Markt weiter gegen den Yen wetten kann – oder ob eine der größten Carry-Trade-Maschinen der Welt plötzlich ins Stottern gerät. Mit Konsequenzen für die weltweiten Finanzmärkte.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
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