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    AKTIE IM FOKUS

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    SpaceX nach Rekord-Börsengang auch zum Wochenstart gefragt

    Für Sie zusammengefasst
    • Vorbörslich stiegen SpaceX-Aktien um 7 Prozent
    • Zu 135 Dollar ausgegeben stieg Kurs auf 176,52
    • Musk wurde mit SpaceX damit erstmals Billionär
    AKTIE IM FOKUS - SpaceX nach Rekord-Börsengang auch zum Wochenstart gefragt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von SpaceX stehen nach dem Rekordbörsengang am Freitag auch zu Wochenbeginn im Fokus. Vorbörslich zogen die Papiere des Weltraum- und KI-Konzerns von Elon Musk um bis zu 7 Prozent an auf 172,43 US-Dollar.

    Zu 135 Dollar ausgegeben waren sie am Freitag zeitweise auf 176,52 Dollar geklettert, bevor der Schwung abebbte. Aber auch mit ihrem Endstand knapp unter 161 Dollar war Musk bei einem Börsenwert von mehr als zwei Billionen Dollar für SpaceX der erste Billionär der Geschichte.

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    Bislang geht die Nachfrage nach SpaceX-Papieren zumindest nicht zulasten der KI-Konzerne. Die Aktien von Nvidia , Broadcom und Marvell waren vorbörslich ebenfalls gefragt. Auch die im Mai gehypten und zuletzt zurückgekommenen Satellitenwerte wie Redwire, Rocket Lab und AST SpaceMobile sind am Montag vorbörslich gefragt./ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 179,5 auf Tradegate (15. Juni 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Bil..





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    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung und Bewertung von NVIDIA: Diskutiert wird, ob rund 200 USD Kaufkurse sind, die 200‑Dollar‑Marke wird verteidigt und ein Ausbruch über ~212 USD fehlt. NVIDIA läuft teils hinter AMD/Micron/Intel, KGV ist gesunken trotz starker Quartalszahlen; Thema sind geringere Volatilität, langfristiges Wachstumspotenzial versus Risiken durch Energie‑, Lieferkettenkosten und Liquiditätsdruck.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber NVIDIA eingestellt.

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