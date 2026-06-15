AKTIE IM FOKUS
SpaceX nach Rekord-Börsengang auch zum Wochenstart gefragt
- Vorbörslich stiegen SpaceX-Aktien um 7 Prozent
- Zu 135 Dollar ausgegeben stieg Kurs auf 176,52
- Musk wurde mit SpaceX damit erstmals Billionär
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von SpaceX stehen nach dem Rekordbörsengang am Freitag auch zu Wochenbeginn im Fokus. Vorbörslich zogen die Papiere des Weltraum- und KI-Konzerns von Elon Musk um bis zu 7 Prozent an auf 172,43 US-Dollar.
Zu 135 Dollar ausgegeben waren sie am Freitag zeitweise auf 176,52 Dollar geklettert, bevor der Schwung abebbte. Aber auch mit ihrem Endstand knapp unter 161 Dollar war Musk bei einem Börsenwert von mehr als zwei Billionen Dollar für SpaceX der erste Billionär der Geschichte.
Bislang geht die Nachfrage nach SpaceX-Papieren zumindest nicht zulasten der KI-Konzerne. Die Aktien von Nvidia , Broadcom und Marvell waren vorbörslich ebenfalls gefragt. Auch die im Mai gehypten und zuletzt zurückgekommenen Satellitenwerte wie Redwire, Rocket Lab und AST SpaceMobile sind am Montag vorbörslich gefragt./ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,25 % und einem Kurs von 179,5 auf Tradegate (15. Juni 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,08 Bil..
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Deine ChatGPT Copy-Paste Antworten kannst du dir hier sparen. Macht hier nämlich auch kein Sinn. Wie viele deiner bisherigen Beiträge hier, die komplett wirr sind. Mit deinem prompt bist du im Übrigen null auf das Jevons eingegangen, nochmal für dich: Fallende Tokenpreise bedeuten nicht automatisch fallende Nvidia-Margen. Zugleich ist Nvidia nicht nur ein austauschbarer Chip-Zulieferer. Der Burggraben liegt zunehmend im Gesamtsystem: GPU, Rack-Architektur, NVLink, Networking, CUDA, Libraries, Software-Ökosystem und Time-to-Market. Selbst die Hyperscaler mit eigenen Chips ersetzen Nvidia nicht einfach komplett, sondern segmentieren Workloads: eigene Asics für planbare Massen-Inferenz, und Nvidia für flexible, frontiernahe und Workloads.
Was ich dagegen stellen möchte - und das ist real fundiert:
1. Die US Unternehmen haben ein außergewöhnlich starkes erstes Quartal bezüglich ihrer Gewinnentwicklung, und das zweite verspricht noch stärker zu werden. Hier ist es nicht totenstill, nein, da spielt laute Musik!
2. Die befürchtete Knappheit bei Rohstoffen und Energie wurde durch diverse ausgeklügelte Handlungen vieler Marktteilnehmer gemeinsam bisher verhindert, hier war der Markt also weitaus klüger als Analysten es vermutet haben. Eine Verschlechterung der Verhältnisse zeichnet sich nirgends ab!
3. Öl und andere Rohstoffe werden gerade nicht knapper, vielmehr werden die gebeutelten Förderländer im Nahen Osten nach dem Auseinanderfallen der OPEC noch mehr Angebot auf den Markt werfen, als dieser verkraften kann. D.h. einer sehr guten Versorgung werden sinkende Preise folgen.
4. Die lange Zeit bezweifelte Monetarisierung von KI ist doch längst da, abzulesen an den Bilanzen derer, die am Reigen teilnehmen; mithin wird KI zu einem weiter wachsenden Cash Bringer für all jene werden, die mit intelligenten Produkten und Dienstleistungen an der Verbreitung und dem Einsatz dieser neuen Technologien teilnehmen.
Dass du die USA verachtest, kann ich verstehen - geschenkt, doch deren wirtschaftliche Entwicklung sollte man nüchtern beobachten, wobei sich jeder irren kann, aber den von dir verzapften Unsinn kann ich nicht nachvollziehen. Dem Anleger schadet es nicht, auf blumiges Geschwätz und ideologische Platitüden ganz zu verzichten und mit seinem Kapital dort dabei zu sein, wo Wachstum sich entfaltet. Und das sind derzeit die USA wie kaum eine andere Region auf dieser Erde.