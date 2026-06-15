IperionX wird Rechte an Assets für Seltene Erden und kritische Mineralien erwerben, die an das Projekt Titan angrenzen

Der Erwerb der Assets von Covia konsolidiert die Region von Big Sandy für kritische Mineralien in Tennessee und erweitert die US-Plattform von IperionX für die Verarbeitung von Mineralien zu Metallen um Abbaurechte, oberirdisch auf Halde gelagerte vorverarbeitete Mineralien, bereits freigelegte Horizonte und eine bestehende Infrastruktur

HIGHLIGHTS

- Strategischer Erwerb in der Nähe des Projekts Titan: IperionX will wichtige Mineral-, Bergbau- und Infrastruktur-Assets von Covia Solutions LLC (Covia) in Camden, die an das Projekt Titan für kritische Mineralien (Titan) von IperionX in Tennessee angrenzen, für 3 Millionen USD erwerben.

- Konsolidiert eine Region für kritische Mineralien in den USA: Die Camden-Assets (Camden) bieten das Potenzial für Synergien mit Titan, da sie die Optionen bei Ausgangsstoffen erweitern und die Komplexität der Erschließung verringern.

- Vorteil einer etablierten Infrastruktur: Die Assets umfassen Abbaurechte, vorhandene Halden, Bergbau- und Aufbereitungsanlagen, einen Gleisanschluss, ca. 1.400 Acres eigenes Konzessionsgebiet und ca. 1.400 Acres Pachtflächen mit Zugang zur bestehenden Strom-, Wasser- und Gasinfrastruktur.

- Potenzial für schwere Seltenerdmineralien: Camden liegt im geologischen System der McNairy-Formation, das nachweislich reich an Monazit und Xenotim ist – schweren Seltenerdmineralien, die typischerweise reich an Dysprosium (Dy), Terbium (Tb) und Yttrium (Y) sind.

- An der Oberfläche vorverarbeitete Mineralienhalden: Durch den jahrzehntelangen Quarzsandabbau durch Covia sind in Camden erhebliche Mengen an vorverarbeiteten mineralhaltigen Halden entstanden.

- Vorteil durch vorangegangene Abtragung: Zudem konzentrierte sich der historische Bergbau in Camden auf die obere McNairy-Formation, die einen Horizont aus hochreinem Quarzsand enthält, wodurch der potenzielle Schwermineralhorizont des unteren McNairy-Bereichs bereits „freigelegt“ ist.

- Stärkt die Lieferketten für die US-Verteidigung und die fortschrittliche Fertigung: Eine kombinierte Titan-Camden-Plattform hat das Potenzial, die inländischen Lieferketten für schwere Seltene Erden, Titan und Zirkon zu stärken – kritische Rohstoffe für Hochtemperaturmagnete, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Halbleiter, Robotik und fortschrittliche Fertigung.

- Kurzfristige technische Katalysatoren: IperionX plant, die Haldenuntersuchung, Bohrungen, Probenahmen, mineralogische Analysen, metallurgische Testarbeiten und die Studien zur Integration und Projektentwicklung voranzutreiben.

Taso Arima, CEO von IperionX, erklärte dazu wie folgt:

„Dies ist eine strategisch wichtige Akquisition für IperionX und für die Vereinigten Staaten. Camden erweitert das McNairy-System für kritische Mineralien, in dem sich auch Titan befindet, um vorverarbeitete, auf Halde lagernde Mineralien, bereits freigelegte Mineralhorizonte, Abbaurechte, Aufbereitungsausrüstung und Infrastruktur.

Durch die Zusammenführung der Camden-Assets von Covia mit Titan konsolidiert IperionX eine der bedeutendsten Mineralsandprovinzen Amerikas und schafft damit außergewöhnliche Synergien. Unser Ziel ist es, eine resiliente inländische Plattform aufzubauen, die die kritischen Mineralien aus Tennessee mit der nachgelagerten Titanmetallproduktion in den USA und der fortschrittlichen Fertigung in Virginia verbindet und gleichzeitig die zukünftigen Lieferketten der USA für Seltenerdmetalle, Magnete und fortschrittliche Werkstoffe unterstützt.“

IperionX Limited (NASDAQ: IPX, ASX: IPX) (IperionX oder das Unternehmen) freut sich, bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung über den Erwerb bestimmter wichtiger Assets im Zusammenhang mit dem Quarzsandbetrieb von Covia Solutions LLC in Camden, Tennessee, abgeschlossen hat. Camden grenzt an das Projekt Titan von IperionX in Tennessee an.

Strategische Beweggründe: vier Werthebel, die selten gemeinsam verfügbar sind

Der Erwerb festigt strategisch die Position von IperionX in der Provinz von Big Sandy für kritische Mineralien und vereint vier Merkmale, die im Kontext der Erschließung kritischer Mineralien in den USA nur selten anzutreffen sind:

- Konsolidierung der Provinz: Camden und Titan liegen innerhalb desselben Mineralsandsystems von McNairy, was die Möglichkeit eröffnet, das Potenzial für eine integrierte Minenplanung, die gemeinsame Nutzung von Infrastruktur und die Entwicklung der gesamten Provinz von Big Sandy für kritische Mineralien zu überprüfen.

- Optionen durch Halden: Durch den jahrzehntelangen Quarzsandabbau sind oberirdische, vorverarbeitete mineralhaltige Halden entstanden.

- Bereits freigelegte Horizonte: Die historischen Abbauarbeiten konzentrierten sich auf den oberen McNairy- Quarzsandhorizont, sodass bereits freigelegte Bereiche entstanden sind, die einen direkten Zugang zu den potenziellen Schwermineralhorizonten des unteren McNairy-Bereichs ermöglichen könnten.

- Etablierte Infrastruktur: Mit Camden kommt eine Industrieplattform hinzu, die Bergbau- und Aufbereitungsanlagen, Liegenschaften, Abbaurechte, Halden, Gebäude, bahnbezogene Infrastruktur und den Zugang zu bestehenden Versorgungsnetzen umfasst.

Zusammen könnten diese Merkmale es IperionX ermöglichen, einen Entwicklungsweg zu überprüfen, der Titan ergänzt, einschließlich einer potenziellen Flexibilität bei den Ausgangsstoffen und einer reduzierten Entwicklungskomplexität.

McNairy-Formation mit kritischen Mineralien

Jahrzehntelang wurde in Camden Quarzsand aus der McNairy-Formation abgebaut, demselben regionalen System für kritische Mineralsande, in dem sich auch Titan befindet. Die McNairy-Formation ist äußerst vielversprechend in Bezug auf Titan, Zirkon und seltene Erden enthaltende Mineralien; historische Untersuchungen des Tennessee Department of Conservation in den 1970er-Jahren haben das weitverbreitete Vorhandensein von Monazit und Xenotim in der gesamten Formation festgestellt. Die historischen Aktivitäten von Covia in Camden waren auf Spezifikationen für Quarzsandprodukte ausgerichtet, und die Gewinnung kritischer Mineralien stand nicht im Mittelpunkt des Betriebs, wobei die potenziell mineralhaltigen Fraktionen abgetrennt und auf Halde gelagert wurden.

Abbildung 1: Erwerb der Assets von Covia im Verhältnis zum Projekt Titan

Halden und Entwicklungsoptionen

Camden bietet potenziell zwei sich ergänzende Entwicklungsmöglichkeiten, die zu überprüfen sind:

- An der Oberfläche vorverarbeitete Mineralienhalden: Die vorhandenen Halden wurden bereits im Rahmen des historischen Quarzsandabbaus abgebaut, transportiert und aufbereitet. Dies könnte den Bedarf an Vorabtragungen verringern und einen praktikablen potenziellen Ansatz für eine kurzfristige technische Bewertung bieten.

- In-situ-Horizonte im unteren McNairy-Bereich: Der historische Bergbau konzentrierte sich auf den Quarzsandhorizont im oberen McNairy-Bereich, sodass die unteren Horizonte für eine mögliche Förderung verfügbar bleiben. In Titan weist der untere McNairy-Horizont deutlich höhere Gehalte und einen höheren Anteil an wertvollen kritischen Mineralien auf, unter anderem Zirkon, Rutil und die seltene Erden enthaltenden Mineralien Monazit und Xenotim.

Diese Möglichkeiten haben das Potenzial, den Titan-Entwicklungspfad zu ergänzen, nicht zu ersetzen. IperionX hat die Absicht, Explorations- und Evaluierungsarbeiten in Camden durchzuführen mit dem Ziel, die potenzielle Unterstützung einer flexiblen Rohstoffversorgung in der Anfangsphase, der gemeinsamen Nutzung von Infrastruktur, modularer Aufbereitungsoptionen oder einer stufenweisen Entwicklungsabfolge im Rahmen einer umfassenderen Titan-Camden-Plattform für kritische Mineralien zu ermitteln.

Abbildung 2: Position von IperionX in der Provinz von Big Sandy für kritische Mineralien.

Link zur vollständigen Originalmeldung: https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/ ...

Diese Pressemitteilung wurde vom CEO und Managing Director zur Veröffentlichung freigegeben.

Für weiterführende Informationen und Anfragen wenden Sie sich bitte an:

info@iperionx.com

+1 980 237 8900

Nähere Informationen zur Transaktion

Position Zusammenfassung Käufer IperionX Critical Minerals LLC. Verkäufer Covia Solutions LLC. Abschlussbedingungen Alle wesentlichen Bedingungen sind erfüllt; zum Abschluss der Transaktion sind nur noch übliche administrative Schritte zu erledigen. Anlage Quarzsandabbaubetrieb von Covia in 1700 Sand Mill Road, Camden, Tennessee 38320. Assets Bergbau- und Aufbereitungsanlagen, Oberflächen- und Abbaurechte und bestehende Mineralienhalden, ca. 1.400 Acres eigenes Konzessionsgebiet und ca. 1.400 Acres Pachtflächen, Strom- und Wasserinfrastrukturanlagen, Gebäude und sonstige Bauten auf den Liegenschaften des Verkäufers. Kaufpreis 3.000.000 USD in bar. Sonstiges IperionX hat sich bereit erklärt, die Verpflichtung von Covia zur Rekultivierung bestimmter Flächen zu übernehmen; diese umfasst die Neueinstufung, Wiederbepflanzung und Stabilisierung der aufgebrochenen Flächen.

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Konformitätserklärung

Diese Mitteilung enthält Informationen zu einer Mineralressourcenschätzung und einer Erzreserven-Schätzung für die Lagerstätte Titan (wobei die Mineralressourcenschätzung von Herrn John Eckman, einer qualifizierten Person, und die Erzreserven-Schätzung von Herrn Justin Douthat, ebenfalls einer qualifizierten Person, erstellt wurde), die aus einer ASX-Marktmitteilung mit dem Titel „IperionX Titan DFS Confirms High-Return U.S. Rare Earths and Critical Minerals Project“ entnommen und am 4. Juni 2026 auf der ASX-Plattform (www.asx.com.au) veröffentlicht wurde. Das Unternehmen bestätigt, dass ihm keine neuen Informationen oder Daten bekannt sind, die die in der ursprünglichen Marktmitteilung enthaltenen Informationen wesentlich beeinflussen, und dass alle wesentlichen Annahmen und technischen Parameter, auf denen die Schätzungen in der Mitteilung vom 4. Juni 2026 beruhen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben. Das Unternehmen bestätigt, dass die Form und der Kontext, in denen die Ergebnisse der qualifizierten Personen dargestellt werden, gegenüber der ursprünglichen Marktmitteilung nicht wesentlich geändert wurden.

Diese Mitteilung enthält Informationen zu den Produktionszielen und Finanzprognosen des Unternehmens für das Titan-Projekt, die der ASX-Mitteilung des Unternehmens mit dem Titel „IperionX Titan DFS Confirms High-Return U.S. Rare Earths and Critical Minerals Project“ entnommen sind und am 4. Juni 2026 auf der ASX-Plattform (www.asx.com.au) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen bestätigt, dass alle wesentlichen Annahmen, auf denen das Produktionsziel und die aus dem Produktionsziel abgeleiteten Finanzprognosen in der ursprünglichen ASX-Mitteilung beruhen, weiterhin gelten und sich nicht wesentlich geändert haben.

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Die Iperionx Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,71 % und einem Kurs von 3,351EUR auf Tradegate (15. Juni 2026, 13:20 Uhr) gehandelt.