Booking Holdings Aktie steigt - 15.06.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Booking Holdings Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +2,03 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,88 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Booking Holdings Aktie. Nach einem Plus von +0,88 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 145,45€. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Booking Holdings ist ein führender Anbieter im Online-Reisemarkt mit einem breiten Portfolio an Marken, die verschiedene Reisebedürfnisse abdecken. Das Unternehmen steht im Wettbewerb mit Expedia, Airbnb und TripAdvisor und hebt sich durch seine umfassende Plattform und globale Reichweite ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Booking Holdings Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -3,51 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Booking Holdings Aktie damit um +1,06 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,85 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -21,69 % verloren.

Booking Holdings Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,06 % 1 Monat +7,85 % 3 Monate -3,51 % 1 Jahr -21,76 %

Informationen zur Booking Holdings Aktie

Stand: 15.06.2026, 13:45 Uhr

Es gibt 775 Mio. Booking Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 112,71 Mrd. € wert.

Booking Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Booking Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Booking Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.