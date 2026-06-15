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    Besonders beachtet!

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    Paychex Aktie gewinnt an Wert - 15.06.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Paychex Aktie bisher um +2,53 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Paychex Aktie.

    Besonders beachtet! - Paychex Aktie gewinnt an Wert - 15.06.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Paychex ist ein US-Dienstleister für Lohn- und Gehaltsabrechnung, HR-Services und Benefits-Administration, fokussiert auf KMU. Hauptangebote: Payroll, HR-Outsourcing, Zeit- und Anwesenheitssysteme, PEO-Services. Starke Marktstellung in Nordamerika. Wichtige Konkurrenten: ADP, Paycom, Paylocity, Gusto. USP: starke KMU-Fokussierung, integrierte Plattform, hoher Servicegrad.

    Paychex aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 15.06.2026

    Die Paychex Aktie kann am heutigen Handelstag um +2,53 % auf 89,18 zulegen. Das sind +2,20  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,46 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Paychex Aktie. Nach einem Plus von +1,46 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 89,18. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Paychex Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +8,92 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Paychex Aktie damit um +1,35 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,90 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Paychex einen Rückgang von -8,36 %.

    Paychex Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +1,35 %
    1 Monat +16,90 %
    3 Monate +8,92 %
    1 Jahr -34,02 %
    Stand: 15.06.2026, 13:45 Uhr

    Informationen zur Paychex Aktie

    Es gibt 358 Mio. Paychex Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,91 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Automatic Data Processing, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,06 %. Intuit notiert im Plus, mit +1,23 %.

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    Ob die Paychex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Paychex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Paychex

    +1,10 %
    +1,35 %
    +16,90 %
    +8,92 %
    -34,02 %
    -14,41 %
    +1,38 %
    +81,38 %
    +558,28 %
    ISIN:US7043261079WKN:868284
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