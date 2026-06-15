Börsen Update Europa - 15.06. - ATX stark +2,57 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.803,58 PKT und steigt um +1,75 %. Top-Werte: Kion Group +8,65 %, Bilfinger +6,67 %, AUTO1 Group +6,63 % Flop-Werte: RENK Group -4,40 %, HENSOLDT -2,49 %, United Internet -0,87 %

Der DAX steht aktuell (13:59:27) bei 24.959,05 PKT und steigt um +1,22 %. Top-Werte: MTU Aero Engines +4,31 %, Deutsche Bank +3,36 %, Mercedes-Benz Group +3,08 % Flop-Werte: Commerzbank -2,11 %, RWE -1,83 %, Rheinmetall -1,64 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX steht bei 4.016,38 PKT und gewinnt bisher +1,07 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +6,43 %, SILTRONIC AG +3,68 %, Jenoptik +2,73 %

Flop-Werte: HENSOLDT -2,49 %, 1&1 -1,95 %, Deutsche Telekom -1,48 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.268,91 PKT und steigt um +1,44 %.

Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +5,90 %, Ferrari +4,88 %, SAFRAN +4,41 %

Flop-Werte: TotalEnergies -3,91 %, ENI -3,29 %, Rheinmetall -1,64 %

Der ATX steht aktuell (13:59:38) bei 6.422,45 PKT und steigt um +2,57 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +27,10 %, PORR +6,80 %, Lenzing +6,14 %

Flop-Werte: OMV -3,74 %, Verbund Akt.(A) -2,42 %, Oesterreichische Post -0,86 %

Der SMI bewegt sich bei 13.797,23 PKT und steigt um +0,40 %.

Top-Werte: Holcim +3,08 %, Sika +2,86 %, Geberit +2,09 %

Flop-Werte: Swisscom -2,23 %, Kuehne + Nagel International -1,58 %, Roche Holding Bearer Participation Cert -1,02 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.458,42 PKT und steigt um +1,25 %.

Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +5,90 %, Renault +5,83 %, SAFRAN +4,41 %

Flop-Werte: TotalEnergies -3,91 %, ORANGE -2,30 %, Carrefour -1,24 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:22:25) bei 3.156,69 PKT und steigt um +1,23 %.

Top-Werte: SKF (B) +4,09 %, Sandvik +3,28 %, Assa Abloy Registered (B) +2,25 %

Flop-Werte: Telia Company -4,00 %, Tele2 (B) -2,81 %, Swedbank Shs(A) -1,36 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 6.150,00 PKT und steigt um +1,65 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +2,47 %, Public Power +1,83 %, Viohalco +1,46 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -2,48 %, Piraeus Port Authority -1,28 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,71 %