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    Besonders beachtet!

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    Fox Registered (A) Aktie mit kräftigem Kurssturz. Was steckt dahinter? 15.06.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Fox Registered (A) Aktie bisher Verluste von -14,53 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Fox Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - Fox Registered (A) Aktie mit kräftigem Kurssturz. Was steckt dahinter? 15.06.2026

    Fox Registered (A) ist ein führendes Unternehmen im digitalen Marketing, das sich durch innovative, technologiegetriebene Lösungen und maßgeschneiderte Strategien von der Konkurrenz abhebt.

    Fox Registered (A) aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.06.2026

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Fox Registered (A) Aktie. Sie fällt um -14,53 % auf 48,54. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Kursverfall heute setzt den Abwärtstrend fort, der sich in den letzten Monaten bei Fox Registered (A) abgezeichnet hat. Insgesamt mussten Aktionäre Verlusten in Höhe von -4,55 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -17,75 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,32 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Fox Registered (A) auf -8,05 %.

    Während Fox Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,33 %.

    Fox Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -17,75 %
    1 Monat -14,32 %
    3 Monate -4,55 %
    1 Jahr +24,09 %
    Stand: 15.06.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Fox Registered (A) Aktie

    Es gibt 199 Mio. Fox Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,81 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Fox Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fox Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Fox Registered (A)

    -13,61 %
    -16,23 %
    -11,91 %
    -2,66 %
    +18,04 %
    +76,68 %
    +74,54 %
    +45,00 %
    ISIN:US35137L1052WKN:A2PF3K
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