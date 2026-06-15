AT&S erweitert Standort Kulim: Mehr Kapazität & strategische Partnerschaften

AT&S erweitert den Produktionsstandort Kulim auf Basis von Vereinbarungen mit AMD und einem weiteren führenden Technologieunternehmen; Ausbau umfasst die Ausstattung von Werk 2 und den Bau einer neuen Anlage für IC‑Substrate‑Cores und hochentwickelte Leiterplatten.

Gesamtinvestitionen von 1,5–2,0 Mrd. € geplant, die vollständig durch langfristige Kundenzusagen finanziert werden, um finanzielle Disziplin und Bilanzstärkung zu wahren.

Grund für die Expansion ist eine beispiellose, nachhaltige KI‑getriebene Nachfrage und ein struktureller Wandel in der Halbleiterindustrie (Übergang zu Chiplet‑basierten Designs), der die Nachfrage nach IC‑Substraten deutlich erhöht.

Die Nachfrage betrifft nicht nur GPUs, sondern auch CPUs, Speicher und komplexe heterogene Systeme; Kunden verlangen höhere Integrationsdichte, größere Formfaktoren, mehr Lagen und bessere Energieeffizienz.

Ausblick angehoben: Für 2026/27 erwartet AT&S jetzt ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 45–55% (zuvor 30–35%) und eine EBITDA‑Marge von 32–37% (zuvor 25–29%); geplantes CapEx für 2026/27 rund 1,0–1,2 Mrd. € (zuvor 400 Mio. €) und ein positiver operativer Free Cashflow.

Risikohinweis: Die Prognose berücksichtigt nicht eine signifikante Verschlechterung der geopolitischen Lage oder die derzeit angespannte Versorgung mit Materialien wie Fiberglasmatten; das Management beobachtet die Lage aufmerksam.

Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik ist am 04.08.2026.

Der Kurs von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 195,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +29,08 % im Plus.





