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    AT&S erweitert Standort Kulim: Mehr Kapazität & strategische Partnerschaften

    AT&S zündet in Kulim die nächste Wachstumsstufe: Getrieben von KI-Boom und Chiplet-Revolution investiert der Konzern massiv in modernste Substrat- und Leiterplattentechnologie.

    AT&S erweitert Standort Kulim: Mehr Kapazität & strategische Partnerschaften
    Foto: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
    • AT&S erweitert den Produktionsstandort Kulim auf Basis von Vereinbarungen mit AMD und einem weiteren führenden Technologieunternehmen; Ausbau umfasst die Ausstattung von Werk 2 und den Bau einer neuen Anlage für IC‑Substrate‑Cores und hochentwickelte Leiterplatten.
    • Gesamtinvestitionen von 1,5–2,0 Mrd. € geplant, die vollständig durch langfristige Kundenzusagen finanziert werden, um finanzielle Disziplin und Bilanzstärkung zu wahren.
    • Grund für die Expansion ist eine beispiellose, nachhaltige KI‑getriebene Nachfrage und ein struktureller Wandel in der Halbleiterindustrie (Übergang zu Chiplet‑basierten Designs), der die Nachfrage nach IC‑Substraten deutlich erhöht.
    • Die Nachfrage betrifft nicht nur GPUs, sondern auch CPUs, Speicher und komplexe heterogene Systeme; Kunden verlangen höhere Integrationsdichte, größere Formfaktoren, mehr Lagen und bessere Energieeffizienz.
    • Ausblick angehoben: Für 2026/27 erwartet AT&S jetzt ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 45–55% (zuvor 30–35%) und eine EBITDA‑Marge von 32–37% (zuvor 25–29%); geplantes CapEx für 2026/27 rund 1,0–1,2 Mrd. € (zuvor 400 Mio. €) und ein positiver operativer Free Cashflow.
    • Risikohinweis: Die Prognose berücksichtigt nicht eine signifikante Verschlechterung der geopolitischen Lage oder die derzeit angespannte Versorgung mit Materialien wie Fiberglasmatten; das Management beobachtet die Lage aufmerksam.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei AT & S Austria Technologie & Systemtechnik ist am 04.08.2026.

    Der Kurs von AT & S Austria Technologie & Systemtechnik lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 195,30EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +29,08 % im Plus.


    AT & S Austria Technologie & Systemtechnik

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    ISIN:AT0000969985WKN:922230
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
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