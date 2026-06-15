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    Virtueller Tag für Stiftungsvermögen am 16.-17.6.2026 mit Tobias Karow

    Stiftungsvermögen im Stresstest: Wie Stiftungen ihr Kapital auf 4% trimmen, Barrieren überwinden und Private Debt verantwortungsvoll nutzen – darum geht es bei den VTFDS 2026.

    Virtueller Tag für Stiftungsvermögen am 16.-17.6.2026 mit Tobias Karow
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance
    • Veranstaltung: „VTFDS – Virtuelle Tage für das Stiftungsvermögen“ findet am 16.–17. Juni 2026 statt; organisiert von Markus Hill / STIFTUNGSMARKTPLATZ.EU mit Programm- und Anmeldeinformationen über die genannten Kanäle.
    • Mission 4%: Ziel des Festivals ist, Stiftungen zu befähigen, ihr Kapital so zu bewirtschaften, dass mindestens 4% Ertrag für den Stiftungszweck erzielt werden.
    • Kernprobleme: Es bestehen oft interne und externe Barrieren (enge oder widersprüchliche Anlagerichtlinien, fehlende Governance), die professionelles Vermögens‑Handwerk und robustere Anlageziele verhindern.
    • Verantwortung und Steuerprivileg: Stiftungen haben die Pflicht, das Steuerprivileg verantwortungsbewusst zu nutzen; jedes Vermögen, das dies vernachlässigt, gefährdet das Privileg aller Stiftungen.
    • Private Debt-Insight (DANEO): US‑Direct‑Lending und europäisches Private Debt sind strukturell verschieden — Europa (insbesondere Lower‑Mid‑Market/DACH) bietet aktuell attraktivere risikoadjustierte Spreads, stärkere Covenants und geringere Leverage‑Niveaus.
    • Praxisempfehlungen für Stiftungen (J. Paulo dos Santos): Klare, verständliche Anlagerichtlinien, Anwendung der Business Judgement Rule, externe Expertise einbeziehen und bei Private Debt/Infrastruktur auf Besicherung und Schutzmechanismen achten, um Illiquidität und Komplexität zu managen.







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    Virtueller Tag für Stiftungsvermögen am 16.-17.6.2026 mit Tobias Karow Stiftungsvermögen im Stresstest: Wie Stiftungen ihr Kapital auf 4% trimmen, Barrieren überwinden und Private Debt verantwortungsvoll nutzen – darum geht es bei den VTFDS 2026.
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