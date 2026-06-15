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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Richemont auf 'Buy'

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Richemont auf 'Buy'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Richemont auf "Buy" mit einem Kursziel von 195 Franken belassen. Adam Cochrane überarbeitete in einer am Montag vorliegenden Studie seine Erwartungen an den Luxusgüterkonzern vor dessen Umsatzbericht zum ersten Quartal, der am 15. Juli erwartet werde. Auf Konzernebene gebe es keine größeren Anpassungen an den Gewinnschätzungen. Trotz des schon guten Laufs der Aktien im vergangenen Monat hält der Experte an seiner Kaufempfehlung fest./tih/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 11:07 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,47 % und einem Kurs von 198,0EUR auf Lang & Schwarz (15. Juni 2026, 14:34 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Adam Cochrane
    Analysiertes Unternehmen: Richemont
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 195
    Kursziel alt: 195
    Währung: CHF
    Zeitrahmen: 12m




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