🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRoku Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Roku Registered (A)

    Fox kauf Roku

    581 Aufrufe 581 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dieser Mega-Deal soll den Streaming-Markt umkrempeln

    Das Murdoch-Medienimperium greift sich einen der bekanntesten Namen im Streaming-Geschäft – für rund 22 Milliarden US-Dollar. Die eigenen Aktionäre sind wenig begeistert. Die Aktie fällt zweistellig.

    Fox kauf Roku - Dieser Mega-Deal soll den Streaming-Markt umkrempeln
    Foto: Richard B. Levine - Sipa USA

    Der Medienkonzern Fox übernimmt den Streaming-Anbieter Roku und blättert dafür 160 US-Dollar je Roku-Anteilsschein hin. Der Deal hat insgesamt ein Volumen von rund 22 Milliarden US-Dollar, Schulden inklusive. Zu den 96 US-Dollar in bar will Fox 0,9693 eigene Fox-Aktien bieten.

    An der Börse fiel die Reaktion denkbar unterschiedlich aus. Roku-Papiere, die am Freitag schon enorm von den Übernahmegerüchten profitierten und 20 Prozent nach oben schossen, legten vorbörslich weiter leicht zu. Fox-Aktien dagegen verloren rund 13 Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Roku!
    Long
    118,98€
    Basispreis
    0,05
    Ask
    × 14,40
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    158,47€
    Basispreis
    1,41
    Ask
    × 8,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Roku Registered (A)

    -2,93 %
    +17,46 %
    +19,08 %
    +58,17 %
    +97,99 %
    +89,57 %
    -58,80 %
    +504,02 %
    ISIN:US77543R1023WKN:A2DW4X
    Roku Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Fox-Chef Lachlan Murdoch begründete den Schritt mit der Kombination zweier Stärken. Der Deal verbinde, so Murdoch, "das wertvollste Portfolio an Live-Inhalten mit der führenden Streaming-Plattform der Branche". Beide Unternehmen betonten zudem, Roku solle als offene, partnerfreundliche Plattform weiterbetrieben werden, auf der auch künftig sämtliche Fox-Inhalte verfügbar bleiben.

    Roku selbst ist vor allem als Hersteller von Streaming-Sticks und Betriebssystem-Lizenzgeber für Fernseher bekannt. Über die Plattform laufen Dienste wie Apple TV, Netflix oder Comcasts Peacock. Roku verdient dabei über Werbung und Provisionen an Abo-Umsätzen mit. Weltweit nutzen mehr als 100 Millionen Haushalte die Plattform.

    Wie das Wall Street Journal berichtet, war der Verkauf für Roku wohl auch eine Reaktion auf den wachsenden Konkurrenzdruck im Streaming-Geschäft, in dem Schwergewichte wie Amazon oder Apple massiv in eigene Geräte und Plattformen investieren.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 126,48$, was einem Rückgang von -10,59% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Fox kauf Roku Dieser Mega-Deal soll den Streaming-Markt umkrempeln Das Murdoch-Medienimperium greift sich einen der bekanntesten Namen im Streaming-Geschäft – für rund 22 Milliarden US-Dollar. Die eigenen Aktionäre sind wenig begeistert. Die Aktie fällt zweistellig.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     