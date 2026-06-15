Dieser Mega-Deal soll den Streaming-Markt umkrempeln

An der Börse fiel die Reaktion denkbar unterschiedlich aus. Roku-Papiere, die am Freitag schon enorm von den Übernahmegerüchten profitierten und 20 Prozent nach oben schossen, legten vorbörslich weiter leicht zu. Fox-Aktien dagegen verloren rund 13 Prozent.

Der Medienkonzern Fox übernimmt den Streaming-Anbieter Roku und blättert dafür 160 US-Dollar je Roku-Anteilsschein hin. Der Deal hat insgesamt ein Volumen von rund 22 Milliarden US-Dollar, Schulden inklusive. Zu den 96 US-Dollar in bar will Fox 0,9693 eigene Fox-Aktien bieten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Fox-Chef Lachlan Murdoch begründete den Schritt mit der Kombination zweier Stärken. Der Deal verbinde, so Murdoch, "das wertvollste Portfolio an Live-Inhalten mit der führenden Streaming-Plattform der Branche". Beide Unternehmen betonten zudem, Roku solle als offene, partnerfreundliche Plattform weiterbetrieben werden, auf der auch künftig sämtliche Fox-Inhalte verfügbar bleiben.

Roku selbst ist vor allem als Hersteller von Streaming-Sticks und Betriebssystem-Lizenzgeber für Fernseher bekannt. Über die Plattform laufen Dienste wie Apple TV, Netflix oder Comcasts Peacock. Roku verdient dabei über Werbung und Provisionen an Abo-Umsätzen mit. Weltweit nutzen mehr als 100 Millionen Haushalte die Plattform.

Wie das Wall Street Journal berichtet, war der Verkauf für Roku wohl auch eine Reaktion auf den wachsenden Konkurrenzdruck im Streaming-Geschäft, in dem Schwergewichte wie Amazon oder Apple massiv in eigene Geräte und Plattformen investieren.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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