Traction Uranium kündigt geplanten Starttermin der radiometrischen Flugvermessung über dem Uranprojekt Aurora in Saskatchewan an

Durch die Vermessung soll ein projektweiter Datensatz generiert werden, der der Priorisierung von Zielgebieten und der Verfeinerung der Bohrplanungen über einer höffigen Streichlänge von ungefähr 17 Kilometern dienen soll

15. Juni 2026, (Calgary, AB) / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) freut sich bekannt zu geben, dass die geplante radiometrische Flugvermessung über dem Uranprojekt Aurora („Aurora“ oder das „Projekt“) in der Region des Athabasca-Beckens in Saskatchewan vorbehaltlich der Witterungsbedingungen, der Flugpläne und der endgültigen Betriebsbereitschaft am 20. Juni 2026 beginnen soll. Traction verfügt über eine Option auf den Erwerb einer 80%igen Beteiligung an Aurora von Cosa Resources Corp. („Cosa“), die an die Erfüllung bestimmter Earn-in-Bedingungen geknüpft ist (siehe Pressemitteilung vom 11. Februar 2026). Das Projekt Aurora erstreckt sich über eine höffige Streichlänge von rund 17 Kilometern am südöstlichen Rand des Athabasca-Beckens.

Die geplante radiometrische Flugvermessung soll der Prüfung des Projekts auf radiometrische Reaktionen im Konzessionsmaßstab sowie der Priorisierung von Zielgebieten für die künftige Anschlussexploration dienen. Die radiometrischen Daten werden voraussichtlich zur Verfeinerung der Explorationsplanungen bei Aurora beitragen und unter anderem die Bewertung von Gebieten mit Potenzial für eine oberflächennahe Mineralisierung, Anschlussarbeiten am Boden, die Bestätigung von Zielen und die genauere Abgrenzung von Zielgebieten für künftige Bohrungen unterstützen.

„Nachdem die Vorgaben für die Vermessung festgelegt und der Auftragnehmer verpflichtet wurde, kommt Aurora mit der Bestätigung des Starttermins planmäßig voran“, so Jared Suchan, CEO von Traction. „Die Vermessung soll einen konzessionsweiten Datensatz liefern, der uns dabei helfen soll, die Zielgebiete zu priorisieren und unsere Anschlussarbeiten auf Gebiete mit dem größten Potenzial für eine oberflächennahe Mineralisierung zu konzentrieren.“

Das Unternehmen wird mit dem Fortschreiten der Vermessung und dem Eingang, der Verarbeitung und der Auswertung der Ergebnisse voraussichtlich weitere Updates bereitstellen.

Qualifizierter Sachverständiger

Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., CEO und Direktor des Unternehmens, hat in seiner Eigenschaft als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects den wissenschaftlichen und technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.