Ölpreise fallen deutlich nach Einigung zwischen Iran und USA

LONDON/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind nach der Einigung zwischen den USA und dem Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges deutlich gefallen. Der Preis für die weltweite Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im August gab am Montag um knapp fünf Prozent auf 82,99 US-Dollar je Barrel (159 Liter) nach - das ist der tiefste Stand seit dem 10. März. Der Preis für die US-Sorte WTI mit Lieferung im Juli sackte um mehr als fünf Prozent auf 80,17 Dollar pro Fass ab.

Nach Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar hatte Teheran die Schifffahrt in der Straße von Hormus mit Drohungen und Angriffen weitestgehend zum Erliegen gebracht, weshalb die Energiepreise weltweit anstiegen. Ein Fass Öl der Sorte Brent hatte zwischenzeitlich mehr als 120 Dollar gekostet.

Nach wochenlangen Verhandlungen haben sich die USA und der Iran auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges verständigt. Das bestätigten neben der US-Regierung und dem Iran auch der Vermittler Pakistan. Auch eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus wird in Aussicht gestellt, allerdings erst nach der formellen Unterzeichnung des Iran-Abkommens am Freitag. Die Meerenge ist von entscheidender Bedeutung für den Export von Öl und Flüssiggas aus den rohstoffreichen Staaten am Persischen Golf./jkr/jha/



