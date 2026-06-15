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    dpa-AFX-Überblick

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    UNTERNEHMEN vom 15.06.2026 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Commerzbank-Chefin Orlopp kontert Unicredit-Attacken
    • Anthropic sperrt Fable 5 und Mythos 5 für Ausländer
    • SpaceX-Börsengang macht Elon Musk zum Billionär
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 15.06.2026 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Unicredit droht Commerzbank-Management - Orlopp gibt Kontra

    FRANKFURT - Commerzbank -Chefin Bettina Orlopp gibt der Unicredit nach neuerlichen Attacken Kontra. Die jüngsten Äußerungen der Unicredit seien bemerkenswert, da sie Unruhe in einem laufenden Verfahren stifteten und die Frage aufwürfen, wie verlässlich die Angaben der Italiener seien, sagte die Managerin auf dem "Euro Finance Summit" in Frankfurt. Man sei "irritiert" über die neueste Mitteilung der Unicredit. Die Commerzbank-Aktien gerieten am Montag in einem freundlichen Marktumfeld unter Druck und büßten zuletzt 1,4 Prozent ein.

    Anthropic sperrt Top-KI-Modell nach Regierungs-Anordnung

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    SAN FRANCISCO - Die KI-Firma Anthropic hat nach einer Anordnung der US-Regierung den Zugang zu seiner erst vor wenigen Tagen veröffentlichten Top-Software mit Künstlicher Intelligenz blockiert. Regierungsbehörden hätten Anthropic unter Verweis auf die nationale Sicherheit angewiesen, den Zugang aller Ausländer zu den KI-Modellen Fable 5 und Mythos 5 zu unterbinden, teilte das Unternehmen mit.

    IPO: SpaceX-Börsendebüt macht Musk zum Billionär

    NEW YORK - Elon Musk ist mit dem Rekord-Börsengang seiner Weltraumfirma SpaceX zum ersten Menschen mit einem Billionen-Vermögen geworden. Die SpaceX-Aktie debütierte mit einem Zuwachs von gut elf Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 135 Dollar. Aus dem Handel ging das Papier bei 160,95 Dollar, was einen Gewinn von gut 19 Prozent bedeutete. Die Unternehmensbewertung kletterte so auf fast 2,1 Billionen Dollar.

    Daimler Truck setzt auf Militärgeschäft für neues Wachstum

    LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck treibt seine Aktivitäten im Verteidigungsbereich voran. Der Konzern bündelt seine weltweiten Aktivitäten unter der neuen Dachmarke Daimler Truck Defence und richtet sein Geschäft konsequent auf globales Wachstum aus, wie das Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte.

    ROUNDUP: Großbritannien will Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige

    LONDON - Die britische Regierung plant ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Das kündigte Premierminister Keir Starmer bei einer Pressekonferenz in London an. "Soziale Medien machen Kinder unglücklich", sagte der Premier. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, soziale Medien hätten Jugendlichen auch Vorteile gebracht. Ein vollständiges Verbot sei angesichts der Risiken und negativer Konsequenzen dennoch die richtige Entscheidung. "Heute ist ein großer Tag für unser Land", so Starmer.

    Kreise: Allianz wohl Käufer von HSBC-Versicherungsgeschäft in Singapur

    NEW YORK - Allianz darf sich Kreisen zufolge Hoffnungen auf die Übernahme des Versicherungsgeschäfts des britischen Finanzkonzerns HSBC in Singapur machen. Die Deutschen seien der wahrscheinlichste Käufer, nachdem sie mehr geboten hätten als die anderen Interessenten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Allianz und HSBC arbeiteten an den endgültigen Details der Vereinbarung, die in Kürze erfolgen könnte. Früheren Kreiseinformationen der Nachrichtenagentur zufolge peilte HSBC eine Bewertung von zwei Milliarden US-Dollar für das Geschäft an.

    Rheinmetall sorgt sich um deutsch-französisches Panzerprojekt

    BERLIN - Nach dem Aus des geplanten deutsch-französischen Kampfflugzeugs fürchtet der Rüstungskonzern Rheinmetall einen Ausstieg der Franzosen beim gemeinsamen Panzerprojekt MGCS. "Eine Gefahr ist immer da, aber es ist noch nichts entschieden", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger der "Welt am Sonntag".

    US-Regierung gibt Warner-Übernahme durch Paramount frei

    WASHINGTON - Die US-Regierung hat die Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers durch den Konkurrenten Paramount ohne Auflagen genehmigt. Das Justizministerium kam zu der Einschätzung, dass der Zusammenschluss weder dem Wettbewerb noch US-Verbrauchern schaden werde - sowohl im TV- oder Streaming-Geschäft als auch in der Filmproduktion. Zugleich laufen noch Wettbewerbsprüfungen in mehreren Bundesstaaten sowie außerhalb der USA, unter anderem in Europa.

    Nach FCAS-Flop: 100 deutsche Firmen auf Pariser Waffenmesse

    PARIS - Nach dem Scheitern des Kampfjet-Projektes FCAS fordert Deutschlands Rüstungsindustrie-Verband Lehren für künftige Vorhaben. FCAS müsse man zwar abhaken, aber andere europäische Kooperationen seien weiterhin möglich, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, Hans Christoph Atzpodien, der Deutschen Presse-Agentur vor der Pariser Rüstungsmesse Eurosatory.

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    Weitere Meldungen

    -US-Sperre für KI-Software löst Sorgen in Digitalbranche aus -Schifffahrt reagiert erleichtert auf USA-Iran-Deal
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    -Influencer treiben Online-Käufe bei Jugendlichen in die Höhe -Spritpreise in Deutschland fallen - ADAC: Nicht schnell genug -EVG: Italo-Züge könnten Städte vom Fernverkehr abkoppeln -Politiker schlagen Deutschlanddeckel für Weinflaschen vor -Niedersachsens Ministerpräsident: Bahn vernachlässigt den Nahverkehr -Protest in Stuttgart: Verdi fordert mehr Lohn im Handel -Pendler atmen auf: Züge fahren wieder Strecke Hamburg-Berlin -Nach Brückensperrung: ÖPNV in Bonn bis Ende Juni kostenlos -Skyline-Bahn am Flughafen Frankfurt fährt wieder
    -ROUNDUP: Nach Brückensperrung: ÖPNV in Bonn bis Ende Juni kostenlos°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 394,7 auf Tradegate (15. Juni 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Bil..





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    Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Commerzbank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des Unicredit-Übernahmeangebots auf Kurs, Bewertung und Steuern der Commerzbank-Aktie. Diskutiert werden erwartete Kurseinbrüche nach Übernahme, Chartvergleiche und Out-/Underperformance, Unicredits umfangreiche Hedging-Positionen, steuerliche Behandlung des Aktientauschs und Quellensteuer sowie Verkäufe durch Anleger.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

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    dpa-AFX
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