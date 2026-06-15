dpa-AFX-Überblick
UNTERNEHMEN vom 15.06.2026 - 15.15 Uhr
- Commerzbank-Chefin Orlopp kontert Unicredit-Attacken
- Anthropic sperrt Fable 5 und Mythos 5 für Ausländer
- SpaceX-Börsengang macht Elon Musk zum Billionär
Unicredit droht Commerzbank-Management - Orlopp gibt Kontra
FRANKFURT - Commerzbank -Chefin Bettina Orlopp gibt der Unicredit nach neuerlichen Attacken Kontra. Die jüngsten Äußerungen der Unicredit seien bemerkenswert, da sie Unruhe in einem laufenden Verfahren stifteten und die Frage aufwürfen, wie verlässlich die Angaben der Italiener seien, sagte die Managerin auf dem "Euro Finance Summit" in Frankfurt. Man sei "irritiert" über die neueste Mitteilung der Unicredit. Die Commerzbank-Aktien gerieten am Montag in einem freundlichen Marktumfeld unter Druck und büßten zuletzt 1,4 Prozent ein.
Anthropic sperrt Top-KI-Modell nach Regierungs-Anordnung
SAN FRANCISCO - Die KI-Firma Anthropic hat nach einer Anordnung der US-Regierung den Zugang zu seiner erst vor wenigen Tagen veröffentlichten Top-Software mit Künstlicher Intelligenz blockiert. Regierungsbehörden hätten Anthropic unter Verweis auf die nationale Sicherheit angewiesen, den Zugang aller Ausländer zu den KI-Modellen Fable 5 und Mythos 5 zu unterbinden, teilte das Unternehmen mit.
IPO: SpaceX-Börsendebüt macht Musk zum Billionär
NEW YORK - Elon Musk ist mit dem Rekord-Börsengang seiner Weltraumfirma SpaceX zum ersten Menschen mit einem Billionen-Vermögen geworden. Die SpaceX-Aktie debütierte mit einem Zuwachs von gut elf Prozent im Vergleich zum Ausgabepreis von 135 Dollar. Aus dem Handel ging das Papier bei 160,95 Dollar, was einen Gewinn von gut 19 Prozent bedeutete. Die Unternehmensbewertung kletterte so auf fast 2,1 Billionen Dollar.
Daimler Truck setzt auf Militärgeschäft für neues Wachstum
LEINFELDEN-ECHTERDINGEN - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck treibt seine Aktivitäten im Verteidigungsbereich voran. Der Konzern bündelt seine weltweiten Aktivitäten unter der neuen Dachmarke Daimler Truck Defence und richtet sein Geschäft konsequent auf globales Wachstum aus, wie das Unternehmen aus Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte.
ROUNDUP: Großbritannien will Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige
LONDON - Die britische Regierung plant ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Das kündigte Premierminister Keir Starmer bei einer Pressekonferenz in London an. "Soziale Medien machen Kinder unglücklich", sagte der Premier. Die Entscheidung sei nicht leicht gefallen, soziale Medien hätten Jugendlichen auch Vorteile gebracht. Ein vollständiges Verbot sei angesichts der Risiken und negativer Konsequenzen dennoch die richtige Entscheidung. "Heute ist ein großer Tag für unser Land", so Starmer.
Kreise: Allianz wohl Käufer von HSBC-Versicherungsgeschäft in Singapur
NEW YORK - Allianz darf sich Kreisen zufolge Hoffnungen auf die Übernahme des Versicherungsgeschäfts des britischen Finanzkonzerns HSBC in Singapur machen. Die Deutschen seien der wahrscheinlichste Käufer, nachdem sie mehr geboten hätten als die anderen Interessenten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Allianz und HSBC arbeiteten an den endgültigen Details der Vereinbarung, die in Kürze erfolgen könnte. Früheren Kreiseinformationen der Nachrichtenagentur zufolge peilte HSBC eine Bewertung von zwei Milliarden US-Dollar für das Geschäft an.
Rheinmetall sorgt sich um deutsch-französisches Panzerprojekt
BERLIN - Nach dem Aus des geplanten deutsch-französischen Kampfflugzeugs fürchtet der Rüstungskonzern Rheinmetall einen Ausstieg der Franzosen beim gemeinsamen Panzerprojekt MGCS. "Eine Gefahr ist immer da, aber es ist noch nichts entschieden", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger der "Welt am Sonntag".
US-Regierung gibt Warner-Übernahme durch Paramount frei
WASHINGTON - Die US-Regierung hat die Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers durch den Konkurrenten Paramount ohne Auflagen genehmigt. Das Justizministerium kam zu der Einschätzung, dass der Zusammenschluss weder dem Wettbewerb noch US-Verbrauchern schaden werde - sowohl im TV- oder Streaming-Geschäft als auch in der Filmproduktion. Zugleich laufen noch Wettbewerbsprüfungen in mehreren Bundesstaaten sowie außerhalb der USA, unter anderem in Europa.
Nach FCAS-Flop: 100 deutsche Firmen auf Pariser Waffenmesse
PARIS - Nach dem Scheitern des Kampfjet-Projektes FCAS fordert Deutschlands Rüstungsindustrie-Verband Lehren für künftige Vorhaben. FCAS müsse man zwar abhaken, aber andere europäische Kooperationen seien weiterhin möglich, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, Hans Christoph Atzpodien, der Deutschen Presse-Agentur vor der Pariser Rüstungsmesse Eurosatory.
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Weitere Meldungen
-US-Sperre für KI-Software löst Sorgen in Digitalbranche aus -Schifffahrt reagiert erleichtert auf USA-Iran-Deal
-Mobilfunk: Streit um Heavy User wandert zum EuGH
-Kapitalerhöhung: OHB will 500 Millionen Euro einnehmen -EU-Staaten rücken von Forderung zu Flugverspätungen ab -Neue Rechte für Fluggäste? Das soll sich ändern
-Warken: Bau-Standards für Pflegeheime vereinfachen
-Eon-Chef: Komplettschutz der Stromnetze nicht möglich -Routerhersteller fordern Kontrolle importierter Geräte -Experten: Großstädte halten Frist für Wärmeplanung ein -Neue Aufgaben für Senderchefs von ProSiebenSat.1
-Influencer treiben Online-Käufe bei Jugendlichen in die Höhe -Spritpreise in Deutschland fallen - ADAC: Nicht schnell genug -EVG: Italo-Züge könnten Städte vom Fernverkehr abkoppeln -Politiker schlagen Deutschlanddeckel für Weinflaschen vor -Niedersachsens Ministerpräsident: Bahn vernachlässigt den Nahverkehr -Protest in Stuttgart: Verdi fordert mehr Lohn im Handel -Pendler atmen auf: Züge fahren wieder Strecke Hamburg-Berlin -Nach Brückensperrung: ÖPNV in Bonn bis Ende Juni kostenlos -Skyline-Bahn am Flughafen Frankfurt fährt wieder
-ROUNDUP: Nach Brückensperrung: ÖPNV in Bonn bis Ende Juni kostenlos°
Kundenhinweis:
ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie
Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,02 % und einem Kurs von 394,7 auf Tradegate (15. Juni 2026, 15:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,10 Bil..
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Community Beiträge zu Commerzbank - CBK100 - DE000CBK1001
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.
Bekam vorhin übrigens eine interessante Info:
1.Behördliche Genehmigungen: Jedes konkrete Tranchenvolumen muss explizit durch die Europäische Zentralbank (EZB) und die Finanzagentur des Bundes freigegeben werden.
Ein bisschen Einblick, was die Unicredit strategisch vorhat ("Commerzbank Unlocked") gab es doch schon im April (#181.988 ). Und wenn ich das richtig sehe, dann ist der Unicredit die aktuelle Kursentwicklung bei der Commerzbank ziemlich egal, denn sie ist fast komplett gehedgt.
https://www.milanofinanza.it/news/unicredit-scacco-a-commerzbank-in-11-mosse-ecco-tutti-i-derivati-che-hanno-messo-francoforte-alle-202606060056419074?refresh_cens
UniCredit: Schachmatt für Commerzbank in 11 Zügen – Die Derivate, die Frankfurt in die Enge trieben
von Luca Gualtieri, MilanoFinanza, 5. Juni 2026
Das Herzstück von Andrea Orcels Strategie sind Total Return Swaps – jene Kontrakte, mit denen der Banker die Übernahme aufgebaut hat
UniCredit hat eine komplexe Beteiligung an der Commerzbank aufgebaut und dabei theoretisch 50,8 % über Aktien und Derivate erreicht. Die Strategie umfasst elf Derivatkontrakte, wobei zwischen direktem Engagement, wirtschaftlicher Exposition und der potenziellen Umwandlung in Aktien unterschieden wird. Die Ausgestaltung der Dealer-Absicherungen und die Berechnung der Gesamtposition werden angefochten; die BaFin wurde um Klärung gebeten. ￼
Die Struktur der Beteiligung
Die Zusammenführung von Kapital vollzieht sich nicht nur über die großen europäischen Finanzplätze, sondern auch durch die Konsolidierung des Bankensystems. Dies ist das Ziel von Andrea Orcel mit dem Übernahmeangebot auf die Commerzbank, das am 16. Juni abläuft – mit möglicher Verlängerung bis Ende des Monats. Fast zwei Jahre lang konzentrierte sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf die Gesamtbeteiligung, die auf theoretisch 50,8 % gestiegen ist. Hinter dieser Zahl verbirgt sich jedoch eine komplexe Finanzstruktur aus elf Derivatkontrakten, die sich anhand der Mitteilungen von UniCredit an Commerzbank und BaFin vollständig rekonstruieren lässt. ￼
Die Position von Piazza Gae Aulenti setzt sich aus drei verschiedenen Ebenen zusammen. Die erste sind die direkt gehaltenen Aktien in Höhe von 26,77 % der Commerzbank – normale Titel, die der italienischen Bank Vermögens- und Stimmrechte verleihen. ￼
Die Rolle der Derivate
Die zweite und dritte Ebene bestehen aus Derivatinstrumenten. Die an die BaFin übermittelten Unterlagen sind besonders aufschlussreich, weil sie zeigen, wie UniCredit ein weit über den reinen Aktienbesitz hinausgehendes wirtschaftliches Engagement aufgebaut hat. ￼
Das Herzstück der Struktur sind Total Return Swaps: Kontrakte, über die UniCredit den Großteil seines synthetischen Engagements aufgebaut hat. Diese Derivate ermöglichen es, an der Wertentwicklung einer Aktie zu partizipieren, ohne sie direkt zu halten. Eine Investmentbank kauft die Titel und hält sie im Bestand, während UniCredit die wirtschaftlichen Vorteile – Kurssteigerungen und Dividenden – gegen eine vereinbarte Finanzvergütung erhält. Das Ergebnis: Das Institut übernimmt weitgehend das typische Risiko-Rendite-Profil eines Aktionärs, ohne formell einer zu sein. ￼
Die verschiedenen Swap-Kategorien
Eine erste Kategorie umfasst Instrumente, die durch Lieferung der Basiswerte, Kaufrechte oder andere Umwandlungsmechanismen leichter in einen direkten Aktienerwerb übergehen können. Diese Komponente entspricht 3,22 % der Commerzbank. ￼
Die Serie beginnt mit vier kleineren Kontrakten, die zwischen dem 25. und 28. November 2024 abgeschlossen wurden, jeder über einen Anteil zwischen 0,06 % und 0,09 % des Kapitals. Dies sind die ersten Bausteine der synthetischen Position, die UniCredit nach dem initialen Einstieg über die Platzierung vom September 2024 aufbaute. Am 16. Dezember desselben Jahres kam ein weiterer Kontrakt über 0,2 % hinzu; der eigentliche Quantensprung erfolgte zwei Tage später mit einem Swap, der allein 2,44 % der Commerzbank entspricht – dem bedeutendsten Kontrakt der gesamten Gruppe und dem zentralen Instrument der Abschlussphase der Übernahme. Der letzte Kontrakt dieser Kategorie datiert vom 12. März 2026 und fügt weitere 0,25 % hinzu. ￼
Die Beschleunigung des wirtschaftlichen Engagements
Neben dieser ersten Gruppe steht eine zweite, deutlich umfangreichere, die rund 12,10 % der Commerzbank repräsentiert. Diese Kontrakte sind nicht auf einen künftigen Aktienerwerb ausgerichtet, sondern auf eine rein wirtschaftliche Partizipation an der Kursentwicklung – ohne dass diese in eine direkte Beteiligung umgewandelt werden soll. ￼
Innerhalb dieser Kategorie stechen vier große Total Return Swaps hervor, die in rascher Folge zwischen April und Mai 2026 abgeschlossen wurden und zusammen rund 8,88 % des Kapitals ausmachen. Der bedeutendste wurde am 17. April unterzeichnet und entspricht 5,54 % des Kapitals. Es folgen ein Kontrakt vom 7. Mai über 1,17 % sowie zwei weitere vom 13. Mai über jeweils 1 % und 1,17 %. In weniger als einem Monat hat UniCredit über lediglich vier Kontrakte ein Engagement von fast neun Prozentpunkten aufgebaut. ￼
In den vergangenen Monaten scheint die Strategie das Tempo gewechselt zu haben: Während die Position zwischen Ende 2024 und Anfang 2026 schrittweise über eine Reihe relativ kleiner Kontrakte gewachsen war, hat UniCredit ab April 2026 deutlich beschleunigt und in wenigen Wochen Instrumente erheblich größerer Dimension konzentriert. ￼
Streitpunkt: Die Absicherung durch die Dealer
Genau hier taucht eine der umstrittensten Fragen der Übernahme auf. Um sich gegen das mit einem Swap übernommene Risiko abzusichern, kauft die als Dealer fungierende Investmentbank in der Regel die zugrunde liegenden Aktien. Die Titel verbleiben im Eigentum des Intermediärs, ihre wirtschaftliche Rendite wird jedoch über das Derivat an den Kunden weitergereicht. ￼
Im Fall Commerzbank dreht sich die Debatte genau um diese zur Absicherung erworbenen Aktien. Einige Beobachter fragten sich, ob ein Teil der von den Dealern gehaltenen Titel möglicherweise anschließend in das von UniCredit lancierte Angebot eingeflossen ist. Genau hierauf konzentriert sich die Kritik der Zielbank. ￼
Dem Management unter CEO Bettina Orlopp geht es dabei nicht um die Rechtmäßigkeit der Derivate, sondern darum, wie der Markt die UniCredit zugerechneten Prozentsätze interpretiert. Direkt gehaltene Aktien, über Swaps erzielte Engagements und von Derivate-Gegenparteien möglicherweise ins Angebot eingebrachte Titel sind nicht zwangsläufig voneinander unabhängige Kategorien. Das Risiko laut Frankfurt: Die simple Addition der verschiedenen Komponenten könnte ein geradlinigeres Bild der Position vermitteln, als es der Realität entspricht. ￼
Klärungsbegehren an die BaFin
Aus diesem Grund hat die Commerzbank die BaFin um Klärung gebeten und die Investoren aufgefordert, die Natur der verschiedenen Komponenten von UniCredits Position sorgfältig zu prüfen. Die Frage ist allerdings nicht eindeutig. Denn das wirtschaftliche Engagement aus den Swaps ist etwas anderes als Aktien, die von Dritten tatsächlich ins Angebot eingebracht wurden – letztere gehen nach Andienung vollständig in den Besitz des Käufers über und können nicht mehr als synthetische Position betrachtet werden. ￼
UniCredit hat diese Darstellungen seinerseits als bloße Spekulationen zurückgewiesen. Denn selbst wenn ein Teil der Andienungen von Intermediären stammen sollte, die zuvor Aktien zur Absicherung ihrer Swaps erworben hatten, wäre dies weder unregelmäßig noch ungewöhnlich – sondern schlicht eine der möglichen Entwicklungen einer auch über Derivate aufgebauten Übernahme. ￼