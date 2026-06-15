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    Trust3 AI tritt dem NVIDIA Inception-Programm bei, um die Einführung von Daten und KI zu beschleunigen

    Trust3 AI tritt dem NVIDIA Inception-Programm bei, um die Einführung von Daten und KI zu beschleunigen
    Foto: adobe.stock.com

    SAN FRANCISCO, 15. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Trust3 AI gab heute bekannt, dass das Unternehmen in das NVIDIA-Inception-Programm aufgenommen wurde. Dies untermauert einmal mehr seine Position als die einzige Control Plane, der Unternehmen vertrauen, wenn es darum geht, beliebige Daten und Agenten über alle Frameworks und Clouds hinweg zu verwalten. NVIDIA Inception ist ein Programm, das darauf ausgerichtet ist, Start-ups zu fördern, die mit technologischen Fortschritten ganze Branchen revolutionieren. Dieser Meilenstein sowie die Mitgliedschaft von Trust3 AI im Snowflake Startup Accelerator bestätigen, dass sich die drei einflussreichsten KI- und Datenplattformen hinter einer einzigen, einheitlichen Vertrauensschicht zusammengeschlossen haben, die speziell darauf ausgelegt ist, die Einführung von Daten und KI im Unternehmensmaßstab zu beschleunigen.

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    Durch das NVIDIA-Inception-Programm erhält Trust3 AI Zugang zu modernster GPU-Infrastruktur, Entwicklerressourcen und technischen Schulungen, die die Echtzeit-Durchsetzungsentscheidungen im Kern seiner One Control Plane direkt unterstützen. Da Unternehmen immer mehr Agenten gleichzeitig über immer mehr Frameworks und Datenplattformen hinweg einsetzen, ist Rechenleistung kein Luxus mehr. Sie ist die Grundlage, die die Steuerung beliebiger Daten und beliebiger Agenten im Moment der Aktion operativ realisierbar macht. Die Hardware und das Ökosystem von NVIDIA beschleunigen genau das: die Ausführungsschicht mit geringer Latenz und hohem Durchsatz, die es Trust3 AI ermöglicht, jeden Agenten zu erkennen, jede Entscheidung nachzuverfolgen und jede Richtlinie durchzusetzen, ohne die Einführung von KI zu erschweren.

    Die One-Control-Plane-Architektur ist darauf ausgelegt, alle Daten und Agenten zu steuern, unabhängig davon, wo sie ausgeführt werden. Trust3 AI lässt sich nativ in Databricks, Snowflake, BigQuery und über 50 weitere Datenplattformen integrieren und setzt eine einheitliche Richtlinienebene durch – ohne Proxys, Neuaufbauten oder Herstellerabhängigkeit. Eben diese plattformübergreifende Reichweite ist der Grund, warum Databricks Trust3 AI als vertrauenswürdigen Innovator innerhalb seines Ökosystems anerkannt hat.

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