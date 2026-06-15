USA
Industrieproduktion steigt schwächer als erwartet
Für Sie zusammengefasst
- Industrieproduktion USA stieg im Mai nur 0,1 Prozent
- Aprilproduktion auf 0,9 Prozent nach Revision angehoben
- Kapazitätsauslastung stieg auf 76,2 Prozent erwartet
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Industrieproduktion im Mai schwächer gestiegen als erwartet. Im Monatsvergleich legte sie um 0,1 Prozent zu, wie die US-Notenbank Fed am Montag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet.
Im April war die Produktion allerdings stärker gestiegen als bisher bekannt. Der Zuwachs wurde auf 0,9 Prozent nach oben revidiert. Zunächst waren nur 0,7 Prozent ermittelt worden.
Die Kapazitätsauslastung der Industrieunternehmen stieg im Mai um 0,1 Prozentpunkte auf 76,2 Prozent. Volkswirte hatten dies erwartet./jkr/stw
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