Gold Terra beauftragt Wirtschaftlichkeitsstudie für historische Con Mine

Gold Terra Resource (TSX.V: YGT, FSE: TX0, WKN: A2P0BS) hat hat einen wichtigen Schritt in Richtung auf eine mögliche zukünftige Goldproduktion unternommen, denn das Unternehmen hat das Ingenieurbüro SLR Consulting (Canada) Ltd. mit der Erstellung einer vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (Preliminary Economic Assessment, PEA) beauftragt. Die Studie soll die wirtschaftliche Machbarkeit der Con-Mine-Liegenschaft und ihrer Umgebung untersuchen im Nordwesten Kanadas.

Die Con Mine bei Yellowknife im Nordwest-Territorium gehört zu den bekanntesten historischen Goldminen Kanadas. Gold Terra arbeitet seit Jahren daran, das Potenzial dieser Liegenschaft neu zu bewerten und sie gegebenenfalls wieder in Betrieb zu nehmen. Das Unternehmen hat dafür bislang rund 19 Millionen kanadische Dollar in Bohrprogramme investiert. Nun folgt mit der Erstellung einer Studie zur Frage der Wirtschaftlichkeit einer potenziellen Minenproduktion der nächste Schritt.

Die Wirtschaftlichkeitsstudie wird mehrere Zonen und Vorkommen untersuchen, die zum sogenannten Yellowknife-Projekt gehören. Zu ihnen gehören die Yellorex-Zone und die Zone 103N auf der Con-Mine-Liegenschaft. Ebenfalls untersucht wird das Potenzial der historischen Abraumhalden der Con Mine. Ihr Goldgehalt soll ebenfalls bewertet werden. Last but not least soll auch das Satellitenvorkommen Crestaurum evaluiert werden. Es liegt rund 20 Kilometer nordwestlich von Yellowknife.

Die Arbeiten an der Studie haben bereits begonnen und sollen bis Ende Dezember 2026 abgeschlossen sein. Ziel ist es, alle erforderlichen Untersuchungen auf dem Niveau einer Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS) durchzuführen. Dazu gehören ein neuer Minenplan, ein Plan zur schrittweisen Sanierung der bestehenden Infrastruktur sowie ein künftiger Stilllegungsplan. Auf dieser Grundlage soll das Projekt in das sogenannte „Short-Form Permitting“-Verfahren, ein vereinfachtes Genehmigungsverfahren, überführt werden.

Aktuelle Ressourcenschätzung als Basis

Die Studie stützt sich auf die aktuellen Ressourcendaten des Unternehmens. Im Mai 2026 hatte Gold Terra Resource bekannt gegeben, dass in der Zone 103N zusätzliche 595.000 Unzen Gold in der Kategorie „Inferred“ (vermutet) nachgewiesen wurden. Sie sind enthalten in 5,1 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 3,64 Gramm Gold pro Tonne.

Eine aktualisierte Gesamtressourcenschätzung, die rund 20.000 weitere bislang noch nicht in die Ressourcenberechnung integrierte Bohrmeter berücksichtigt, soll im September 2026 veröffentlicht werden und ebenfalls in die PEA einfließen.

Gold Terra Resource verfügt über ein erfahrenes Beraterkonsortium

SLR Consulting wurde aufgrund der umfangreichen Erfahrung der Experten in den Bereichen Bergbauingenieurwesen, Mineralökonomie und Projektentwicklung ausgewählt. Das Büro hatte für Gold Terra Resource zuletzt im Jahr 2026 die aktualisierte Mineralressourcenschätzung für die Projekte Yellorex, Zone 103N und Crestaurum erstellt.

Für spezifische Aufgaben innerhalb der Studie hat SLR Consulting weitere Spezialisten hinzugezogen. Nordmin Engineering Ltd. aus Thunder Bay, Ontario, übernimmt die technische Planung der Standort- und Mineninfrastruktur sowie der Aufbereitungsanlage. WSP Canada Inc., ein weltweit tätiges Ingenieurbüro, ist für die Planung der Abraumlager­­stätte auf Vormachbarkeits­niveau sowie für Umwelt­studien, Genehmigungsverfahren und die Bewertung sozialer Auswirkungen verantwortlich.

WSP hat bereits ein konzeptionelles Design für eine Abraumlagerstätte entwickelt, die vollständig innerhalb der bestehenden Bergbaukonzessionsgrenzen der Con Mine liegt. Diese Arbeiten zielen darauf ab, den Flächenbedarf des Projekts zu minimieren, damit keine zusätzlichen Oberflächenrechte erwerben werden müssen.

Ein zentraler Prozess auf dem Weg zur Wiedereröffnung der Con Mine läuft an

Für Gerald Panneton, die Vorstandsvorsitzenden und CEO von Gold Terra Resource, stellt der Beginn der Arbeiten an der vorläufigen Machbarkeitstudie einen zentralen Schritt auf dem Weg zur Wiedereröffnung der Con Mine dar: „Die PEA-Studie ist der wichtigste Schritt, um das Projekt einer möglichen Erschließung und einer künftigen Produktion näherzubringen. Nach fast 19 Millionen kanadischen Dollar, die wir in die Exploration investiert haben, freuen wir uns auf den möglichen Neustart der historischen Con Mine, wenn der Kauf abgeschlossen ist.“

Mit der Beauftragung von SLR Consulting und dem Start der PEA markiert Gold Terra Resource den klaren Übergang von der reinen Explorationsphase hin zur ernsthaften Projektentwicklung. Sollten die Studienergebnisse positiv ausfallen und die aktualisierte Ressourcenschätzung das Potenzial der Liegenschaft weiter unterstreichen, könnte das Unternehmen schon in naher Zukunft konkrete Schritte in Richtung einer Wiedereröffnung der Con Mine einleiten. Damit rückt ein Bergbauprojekt von historischer Bedeutung für den kanadischen Norden wieder in den Bereich des Möglichen.

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