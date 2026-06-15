🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.   🚀🚀🚀 50€ SpaceX-Aktienanteil sichern. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    253 Aufrufe 253 0 Kommentare 0 Kommentare

    Rheinmetall will Lenkflugkörper mit Südkoreanern fertigen

    Für Sie zusammengefasst
    • Rheinmetall und LIG gründen Joint Venture für Raketen
    • Entwicklung kostengünstiger Lenkflugkörper zur Abwehr
    • Ukrainekrieg zeigt Dringlichkeit gegen Gleitbomben
    Rheinmetall will Lenkflugkörper mit Südkoreanern fertigen
    Foto: David Young - dpa

    PARIS (dpa-AFX) - Zur Abwehr von Gleitbomben und anderen feindlichen Flugkörpern arbeitet Deutschlands größte Waffenschmiede Rheinmetall künftig eng mit einem südkoreanischen Rüstungsunternehmen zusammen. Man wolle ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Firma LIG Defence & Aerospace aus Yongin gründen und daran die Mehrheit halten, teilte Rheinmetall auf der Rüstungsmesse Eurosatory in Paris mit.

    Das Joint Venture soll Lenkflugkörper bauen, um damit etwa Gleitbomben recht kostengünstig zu zerstören: So ein Flugkörper kostet einen Betrag im hohen fünfstelligen Euro-Bereich und damit weniger als größere Missiles, die mitunter mehr als eine Million Euro kosten und bislang eher notgedrungen zur Abwehr der Bomben genutzt werden.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Rheinmetall AG!
    Long
    1.085,19€
    Basispreis
    0,83
    Ask
    × 14,77
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.247,03€
    Basispreis
    0,92
    Ask
    × 14,48
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Ukrainekrieg offenbart Gleitbomben-Problem

    Gleitbomben entwickeln im Ukraine-Krieg eine zerstörerische Wirkung. Russische Flugzeuge bringen sie an die Grenze oder an die Front, entkoppeln sie und lassen sie dann die letzte Strecke durch die Luft gleiten. Da sie keine Hitzesignatur haben, sind sie für die Flugabwehr schwer zu erkennen -Flugabwehrgeschütze eignen sich nicht. Nun sollen Lenkflugkörper entwickelt und gebaut werden, die diese Gefahr entschärfen und das Kosten-Nutzen-Verhältnis zumindest halbwegs in Einklang bringen können.

    LIG D&A kam 2025 mit rund 6000 Beschäftigten auf einen Jahresumsatz von umgerechnet 2,5 Milliarden Euro und damit etwa ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Zum Vergleich: Rheinmetall kam 2025 auf rund 10 Milliarden Euro Umsatz mit 34.000 Beschäftigten.

    Die Südkoreaner stellen nicht nur Missiles her, sondern auch Sonare und Schiffsdrohnen. Ihre Auftragsbücher sind voll, zu ihren Kunden gehören die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Rheinmetall stellt hauptsächlich Munition, Panzer, Artillerie und Flugabwehr-Geschütze her, zudem wird der bisherige Nebenstrang mit Drohnen und Satelliten wichtiger.

    Partner wittern gute Geschäfte in Europa

    Nun wollen die beiden Firmen über ihr Joint Venture an einem Strang ziehen und "die hohe Nachfrage nach mehrschichtigen Luftverteidigungssystemen, Raketen und Munition befriedigen". Man biete "ein hervorragend ergänzendes Portfolio an bodengestützten Luftverteidigungslösungen" an, so Rheinmetall-Manager Oliver Dürr. Man bündele Stärken und wolle in Europa gemeinsam forschen und entwickeln, werben und verkaufen sowie produzieren, sagte LIG-D&A-Chef Ickhyun Shin. "Europa tritt in eine neue Ära der Verteidigungsmodernisierung ein."/wdw/DP/stw

    Rheinmetall

    -3,64 %
    -3,56 %
    +3,40 %
    -26,26 %
    -34,48 %
    +385,26 %
    +1.276,63 %
    +2.051,81 %
    +49.653,99 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
    Rheinmetall direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

    Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 1.165 auf Tradegate (15. Juni 2026, 15:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,40 %.

    Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 52,87 Mrd..

    Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.926,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +38,79 %/+82,17 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Rheinmetall - 703000 - DE0007030009

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Rheinmetall. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die seit Wochen stagnierende Rheinmetall-Kursentwicklung: Debatten, ob Rückgang durch MGCS‑Befürchtungen, ein Ende des Ukrainekriegs oder ein schwächeres Q1 verursacht ist; ob 1.200 € als neuer Boden hält oder ein Absturz bis ~750 € droht; warum Aufträge/JV und Analysten‑Bullishness den Kurs nicht stützen; Hoffnungen auf Q2‑Verbesserung und US‑Entscheidungen (CTT/Bradley 2027).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Rheinmetall will Lenkflugkörper mit Südkoreanern fertigen Zur Abwehr von Gleitbomben und anderen feindlichen Flugkörpern arbeitet Deutschlands größte Waffenschmiede Rheinmetall künftig eng mit einem südkoreanischen Rüstungsunternehmen zusammen. Man wolle ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Firma LIG …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Exklusives Willkommensgeschenk: Sichern Sie sich nach dem erfolgreichen IPO von SpaceX einen Aktienanteil
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     