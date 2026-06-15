Rheinmetall will Lenkflugkörper mit Südkoreanern fertigen

Das Joint Venture soll Lenkflugkörper bauen, um damit etwa Gleitbomben recht kostengünstig zu zerstören: So ein Flugkörper kostet einen Betrag im hohen fünfstelligen Euro-Bereich und damit weniger als größere Missiles, die mitunter mehr als eine Million Euro kosten und bislang eher notgedrungen zur Abwehr der Bomben genutzt werden.

PARIS (dpa-AFX) - Zur Abwehr von Gleitbomben und anderen feindlichen Flugkörpern arbeitet Deutschlands größte Waffenschmiede Rheinmetall künftig eng mit einem südkoreanischen Rüstungsunternehmen zusammen. Man wolle ein Gemeinschaftsunternehmen mit der Firma LIG Defence & Aerospace aus Yongin gründen und daran die Mehrheit halten, teilte Rheinmetall auf der Rüstungsmesse Eurosatory in Paris mit.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Ukrainekrieg offenbart Gleitbomben-Problem



Gleitbomben entwickeln im Ukraine-Krieg eine zerstörerische Wirkung. Russische Flugzeuge bringen sie an die Grenze oder an die Front, entkoppeln sie und lassen sie dann die letzte Strecke durch die Luft gleiten. Da sie keine Hitzesignatur haben, sind sie für die Flugabwehr schwer zu erkennen -Flugabwehrgeschütze eignen sich nicht. Nun sollen Lenkflugkörper entwickelt und gebaut werden, die diese Gefahr entschärfen und das Kosten-Nutzen-Verhältnis zumindest halbwegs in Einklang bringen können.

LIG D&A kam 2025 mit rund 6000 Beschäftigten auf einen Jahresumsatz von umgerechnet 2,5 Milliarden Euro und damit etwa ein Drittel mehr als ein Jahr zuvor. Zum Vergleich: Rheinmetall kam 2025 auf rund 10 Milliarden Euro Umsatz mit 34.000 Beschäftigten.

Die Südkoreaner stellen nicht nur Missiles her, sondern auch Sonare und Schiffsdrohnen. Ihre Auftragsbücher sind voll, zu ihren Kunden gehören die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). Rheinmetall stellt hauptsächlich Munition, Panzer, Artillerie und Flugabwehr-Geschütze her, zudem wird der bisherige Nebenstrang mit Drohnen und Satelliten wichtiger.

Partner wittern gute Geschäfte in Europa



Nun wollen die beiden Firmen über ihr Joint Venture an einem Strang ziehen und "die hohe Nachfrage nach mehrschichtigen Luftverteidigungssystemen, Raketen und Munition befriedigen". Man biete "ein hervorragend ergänzendes Portfolio an bodengestützten Luftverteidigungslösungen" an, so Rheinmetall-Manager Oliver Dürr. Man bündele Stärken und wolle in Europa gemeinsam forschen und entwickeln, werben und verkaufen sowie produzieren, sagte LIG-D&A-Chef Ickhyun Shin. "Europa tritt in eine neue Ära der Verteidigungsmodernisierung ein."/wdw/DP/stw

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,66 % und einem Kurs von 1.165 auf Tradegate (15. Juni 2026, 15:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -3,56 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,40 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 52,87 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %. Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.926,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.600,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +38,79 %/+82,17 % bedeutet.





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